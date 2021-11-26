Вероятность эскалации может быть каждый день: Зеленский прокомментировал военную угрозу России

Вероятность эскалации может быть каждый день: Зеленский прокомментировал военную угрозу России

У корлонов из Украины накопились войска РФ.

Украина полностью контролирует границы и готовы к любой эскалации со стороны Российской Федерации.

Об этом во время пресс-конференции 26 ноября сказал президент Владимир Зеленский.

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По его словам, "и вероятность (военного вторжения — Ред.) может быть ежедневно".

"Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации. Мы ежедневно имеем реальные разведданные не только от нашей разведки, а также от разведок других стран-партнеров, которые нас поддерживают", — подчеркнул он.

Президент также отметил поддержку стран-партнеров. В частности, речь идет о военной, информационной, технической и финансовой помощи.

Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Там уже сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае атаки со стороны России Украина приведет около 200 тыс. резервистов.

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