Вероятный визит нового премьера в Украину: эксперт объяснил, какой сигнал Сунак подаст РФ

Новый премьер-министр Британии Риши Сунак возможным визитом в Украину заверит Киев и западных партнеров у твердой поддержке со стороны его страны.

Такое предположение высказал политический эксперт Дмитрий Васильев.

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"Британия является чрезвычайно серьезным и мощным партнером Украины именно этому сопротивлению, мировому злу – РФ. Британия, которая очень долго Великобритания, понимая Украину, является одним из таких ключевых моторов, подсказывающих цивилизованный мир, в частности США, почему и каким образом нужно помогать Украине. Поэтому лидерство Британии, кто бы ни был, оно исторически важно. Я думаю, что новый премьер-министр господин Сунак это тоже очень хорошо понимает", - заметил он.

Поддержка Украины новым премьером Великобритании

25 октября Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании. Новый глава правительства подчеркнул солидарность с Украиной и заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании при его премьерстве будет такой же сильной, как и когда-либо.

Также новый премьер Британии заявил о готовности сотрудничать с США для поддержки Украины.

Добавим, Риши Сунак стал 57-м и самым молодым премьер-министром Великобритании после того, как Лиз Трасс ушла с поста.

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