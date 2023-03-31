Верующие УПЦ МП собираются в Лавре на молитву: служители заблокировали вход в один из храмов (фото, видео)

В настоящее время на территории храма около 200 человек.

Сегодня, 31 марта, верующие УПЦ МП собираются в Киево-Печерской лавре на молитву.

Как передает корреспондент ТСН.ua, в настоящее время на территории храма около 200 человек.

"К святыне идут верующие, подходы и подъезды охраняются полицией с автоматами. Около двух сотен верующих на территории нижней Лавры, заходят в храм, молятся и отправляются наверх", — передает журналист.

Фото: ТСН.ua

Между тем, служители Лавры и верующие заблокировали вход в один из храмов. Комиссии, которую не пустили вчера, пока нет.

Фото: ТСН.ua

Напомним, что до 29 марта священники УПЦ МП должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству. Однако вчера верующие собрались в Лавре и даже устроили громкий спор (видео).

В свою очередь Кабинет министров во время заседания 30 марта признал недействительным распоряжение о передаче объектов Киево-Печерской лавры УПЦ МП.

Об этом у себя в Telegram сообщил глава Министерства культуры Александр Ткаченко.

Министр добавил, что власти приняли ряд законных решений, после чего имущество Киево-Печерской лавры перешло к государству, потому что именно государство владеет этими объектами.

Ранее также сообщалось, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП к национальному заповеднику Киево-Печерская лавра.

Читайте также: