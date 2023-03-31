Верующие УПЦ МП собираются в Лавре на молитву: служители заблокировали вход в один из храмов (фото, видео)

В настоящее время на территории храма около 200 человек.
Сегодня, 31 марта, верующие УПЦ МП собираются в Киево-Печерской лавре на молитву.
Как передает корреспондент ТСН.ua, в настоящее время на территории храма около 200 человек.
"К святыне идут верующие, подходы и подъезды охраняются полицией с автоматами. Около двух сотен верующих на территории нижней Лавры, заходят в храм, молятся и отправляются наверх", — передает журналист.
Между тем, служители Лавры и верующие заблокировали вход в один из храмов. Комиссии, которую не пустили вчера, пока нет.
Напомним, что до 29 марта священники УПЦ МП должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству. Однако вчера верующие собрались в Лавре и даже устроили громкий спор (видео).
В свою очередь Кабинет министров во время заседания 30 марта признал недействительным распоряжение о передаче объектов Киево-Печерской лавры УПЦ МП.
Об этом у себя в Telegram сообщил глава Министерства культуры Александр Ткаченко.
Министр добавил, что власти приняли ряд законных решений, после чего имущество Киево-Печерской лавры перешло к государству, потому что именно государство владеет этими объектами.
Ранее также сообщалось, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП к национальному заповеднику Киево-Печерская лавра.
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