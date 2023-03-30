Верующие выгнали пришедшую в Лавру комиссию: что там происходит (видео)

30 марта новая комиссия будет передавать имущество монастыря государству.
С 30 марта на территории заповедника "Киево-Печерская лавра" будет работать комиссия. Она будет проводить передачу государству корпусов, бывших в употреблении УПЦ МП. Речь идет о 79 объектах, переданных монастырю в безвозмездное пользование в 2013 году. Их должны проверить и составить акты приема-передачи. Однако сегодня не обошлось без конфликтов.
Об этом с места события сообщает корреспондент ТСН.ua.
Верующие выгнали комиссию, которая пришла в Лавру, со словами: "Долой из Лавры, идите воевать".
Представительница Минкульта ответила, что они должны обследовать помещение, если не пустят, будут обследование снаружи. Комиссия все-таки зашла, толпа стала ее искать.
Напомним, в среду, 29 марта, был последний день, когда УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру. Монахи упорно призывают людей понять, что они — украинцы и потому считают "религиозное противостояние" внутри страны, как и решение об их выселении большой ошибкой.
Настоятель Киево-Печерской лавры Павел Лебедь записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его окружению.
На видео бывший настоятель святыни категорически отказывается покидать Киево-Печерскую лавру и угрожает лидеру Украины "наказанием Господа" за то, что президент якобы принял решение выгнать на улицу более 200 монахов.
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