В правительстве США неоднократно отмечали, что они верят в будущее Украины и готовы помогать ей не только оперативно, но и в долгосрочной перспективе.

Соединенные Штаты выделили Украине вспомогательный пакет в миллиард 200 миллионов долларов. Новое оружие на эту сумму Соединенные Штаты закажут у производителя и передадут Вооруженным силам Украины, говорится в ТСН.

Этот оборонный пакет отличается от других прежде всего своей стоимостью – 1.2 миллиарда долларов.

Традиционно практически еженедельно США выделяют военную помощь примерно по 300 миллионов и значение он имеет не только практическое, но и символическое, ведь эта инициатива содействия безопасности Украины — долгосрочная, то есть речь идет о том, что на указанные средства Пентагон заказывает вооружение у производителя, потому что его не имеют на складах.

В правительстве США неоднократно отмечали, что таким образом они верят в будущее Украины и готовы помогать ей не только оперативно, но и в долгосрочной перспективе. В этот день "пабедабесия", который сегодня празднуют в России, это четкий политический сигнал.

Если же говорить о практической ценности, то этот вспомогательный пакет направлен на то, чтобы закрыть две важнейшие потребности сил обороны Украины. Это дополнительные системы ПВО — в официальном сообщении не сказано, каких именно и боеприпасы для них, средства для интеграции западных установок ПВО в украинскую систему. Второе – артиллерийские боеприпасы и боеприпасы для противодействия беспилотникам. Кроме того, средства выделены на спутниковую съемку и текущие ремонты и обслуживание.

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