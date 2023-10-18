"Верю, что он прочтет, напишет": на фронте погиб 24-летний военный Мирча, сестру которого убила ракета в Виннице

Сестра военного погибла в результате ракетного удара России по Виннице в июле 2022 года, ей тоже было 24 года.

Влюбленные на этих снимках – Алина и Михаил Мовчаны. Фото сделано весной 2023 года. Военный ненадолго приехал домой и сделал предложение девушке. Через несколько дней они стали мужем и женой. Однако их семейное счастье длилось всего четыре месяца. 3 августа 2023 года в селе Роботино Запорожской области 24-летний Михаил погиб.

Жена военного Алина Мовчан рассказала сайту ТСН.ua, как не верила, что ее "везучий" Миша "двухсотый". Ждала, что он прочтет ее сообщение или напишет. Сегодня она просматривает письма, которые передавала мужу на фронт, и планирует воплотить в жизнь его мечты.

Алина хочет, чтобы как можно больше людей узнали о том, каким был Михаил. И помогли собрать подписи под петицией, чтобы присвоить ему звание Героя Украины посмертно.

Михаил вырос в селе Жигаловка Винницкой области. Учился на теплоэнергетическом отделении Винницкого профессионального колледжа. После выпуска ненадолго уехал на заработки за границу. Когда вернулся домой, сразу получил повестку и отправился в армию на срочную службу. В 2019 году подписал контракт с Национальной Гвардией. Воевал в зоне АТО. У него был позывной Мирча.

Алина и Михаил давно знали друг друга. Девушка дружила с его старшей сестрой Ольгой. В 2021 году пара встретилась на дне рождения и с тех пор не расставалась, пока не началась полномасштабная война.

Алина и Михаил Молчаны/Фото из семейного архива

“У нас там проскочила искорка. Я узнаю, что он должен ехать через несколько дней в зону АТО. Но мы три месяца общаемся каждый день, созваниваемся по видео и понимаем, что друг без друга уже не можем. Он мне сказал: “Все, теперь я тебя точно никуда не упущу”. Он приезжает, и мы решаем, что будем вместе жить. Все было так классно, как мы мечтали”, – вспоминает Алина.

Каждый день у влюбленных начинался одинаково. Алина шла на работу раньше, будила Михаила, он проводил ее до двери и говорил, что любит. Но 24 февраля 2022 все было иначе.

“Я собираюсь на работу, он перед этим был на смене. Решила чего-то в этот день не будить. Подумала пусть спит, пожалела его. Приезжаю на работу, а девушки говорят мне, что началась война. Миша позвонил и говорит: "У меня есть 10 минут на сборы и меня забирают". Тогда были слезы", – рассказывает Алина.

Михаил Мовчан/Фото из семейного архива

Впервые Михаила отпустили домой через три недели. Он находился в военной части в Виннице. Но постоянно говорил, что хочет уехать на фронт, потому что имел опыт и навыки. Он был пулеметчиком. Военного сдерживало, что вся семья рядом. Пока в Виннице не случилась трагедия.

“Во время ракетных обстрелов 14 июля 2022 года у нас на площади Победы работала его двоюродная сестра в клинике “Нейромед”, где и погибла во время этого обстрела. Сгорела заживо. 24 года, Екатерина Гула. Был ужасный день. Его не отпускали. Мы все ее искали", – вспоминает Алина.

Через несколько дней Михаил перевелся в военную часть 3028 в городе Калиновка. После учений военных перебросили на Донецкое направление, в село Спорное. Защитники были на "нуле" больше трех месяцев.

“Я звонила и слышала постоянные обстрелы. Говорю: "Миша, а ты не боишься?". Он говорит: “Нет, я не боюсь, я уже к этому всему привык. Самое страшное – это терять своих побратимов”. У нас была группа жен, я в тот момент была его девушкой. Это самое ужасное. Когда я видела сообщения, где жены, девушки уже ищут своих парней, не выходящих на связь. И Миша говорил: "Самое страшное, что мы уже знаем, что их нет в живых, а им еще пока сказать об этом не можем", – рассказала Алина.

В январе 2023 года военный приехал на реабилитацию. Михаил говорил Алине, что "везучий". Однажды его каску пробила пуля, а он остался невредим. После отпуска военный служил в Киевской области. И снова ненадолго приехал домой, чтобы сделать Алине предложение.

Алина и Михаил Молчаны/Фото из семейного архива

“Я помню, как сейчас. Такаяпредыстория. 8 марта я участвовала в розыгрыше на фотосессию, но не победила. Здесь он приезжает, уже спит вечером. И пишет мне эта девочка: "Привет, вы выиграли фотосессию и образ от меня". Я еще удивилась, как это. Спрашиваю, можно ли с парнем, потому что приехал как раз. 19 марта мы идем на фотосессию. Миша в форме, фоткаемся, все классно. Фотограф говорит: "Я тебя немного саму сфотографирую на лестнице, давай немного выше". Я поднимаюсь, разворачиваюсь и вижу: Миша стоит с букетом. Это был такой счастливый момент. Он становится на колено и спрашивает, выйду ли я за него. Говорит, что я стала ему такой родной”, – вспоминает Алина.

Алина и Михаил Молчаны/Фото из семейного архива

Уже 23 марта Алина и Михаил поженились. А 25-го военный вернулся на службу.

“Мы приезжаем домой, он достает коробочку с кольцами. Говорит: “Заявление пойдем подавать завтра, потому что я уже ходил, пытался, но без невесты заявление не принимают”. Нам сказали, что на такой день все места заняты, потому что это зеркальная дата, 23.03.2023. Но Миша говорит: "Нет, я хочу, давайте что-то думать". Нас записывают на девять утра. Этот день мы провели максимально счастливо", – рассказывает Алина.

Алина и Михаил Молчаны/Фото из семейного архива

В мае Михаила перебросили на Запорожское направление. Его часть "Ягуар" переименовали в 14-ю штурмовую бригаду "Красная калина". Военный снова находился на "нуле". В последний раз Алина с Михаилом говорили 3 августа.

“Вечером он звонит и говорит: “Включи видео”. Смотрю, а он бедный такой замученный, такой запухший, спрашиваю: "Миш, ты устал?". Он: "Да, очень хочу покупаться, так жарко. Понял, что зимой лучше воевать, чем летом". И говорит опять: “Я у тебя такой везучий, возле меня упали два снаряда, и ни один не разорвался. И осколки у головы пролетели”, – вспоминает Алина.

Она говорит, будто чувствовала, что с Михаилом что-то случится. Долго не могла заснуть и писала сообщение.

"И в 22:57 я отправляю ему. Написала: верю, что у тебя все хорошо. Люблю тебя. Мы так много всего не сделали. Жду тебя домой. Сколько планов. Сколько грез. А в этот момент, наверное, уже летел этот трехклятый снаряд к нему. Проснулась ночью от того, что мне звонит по телефону его сестра. Она плачет, не могу понять, что говорит. А мысленно только "Боже, Оля, скажи только, что Миша 300, 300, но не 200". И она мне просто говорит: "Алина, наш Миша 200". В этот момент у меня просто, как говорится, жизнь остановилась. Я ему тогда пишу смски. Верю, что он прочтет или напишет и скажет, что нет, это не я”, – рассказывает Алина.

Михаил Мовчан погиб во время выполнения боевого задания. Он вместе с тремя побратимами шел менять ребят на другой позиции. Но россияне с дрона заметили военных. Из-за прямого попадания снаряда один погиб, трое получили ранения.

“Нам его привезли восьмого вечером, мы приехали в морг. Меня пустили первую, как жену. Я вошла, вижу этот черный пакет. Подписана фамилия, бирочка лежит. Я подхожу к нему и думаю, нет, сейчас открою, а это наверное не он, просто где-то ошиблись. Мне открыли, а это был он. И все. Утром мы его уже похоронили в родном селе. И Мише тоже 24. Кате было 24, и Мише 24”, – говорит Алина.

Михаил Мовчан с мамой и сестрами/Фото из семейного архива

У Михаила остались мама, жена и две сестры. Свою семью он невероятно любил и очень хотел жить. Мечтал увидеть Карпаты и море, сдать на права и купить автомобиль. Теперь Алина хочет осуществить его мечты.

Михаил Мовчан с мамой/Фото из семейного архива

“Он еще очень мечтал о свадьбе. Чтобы меня собрали, я была в пышном белом платье, он в хорошем костюме. И меня показали ему только в конце, как в фильмах. На видео все снять, чтобы потом спустя годы мы это все смотрели и улыбались. Говорили о беременности, но не планировали. Пока он там, говорил: “Я так не хочу, чтобы ты сама беременная была. Хочу, чтобы видел, как растет твое пузико, хотел бы ходить с тобой на УЗИ”. Такие у нас были планы, которым, к сожалению, не суждено было сбыться”, – рассказывает Алина.

Жена погибшего организовала сбор подписей на присвоение ему звания Героя Украины посмертно. Поддержать петицию можно по этой ссылке.

Алина и Михаил Молчаны/Фото из семейного архива

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