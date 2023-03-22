Весь день летают самолеты и слышны непонятные взрывы: жители Севастополя о ситуации в городе

Жители оккупированного Россией в 2014 году Севастополя АР Крым рассказали, что они часто слышат непонятные взрывы. А после атаки неизвестных дронов над городом 22 марта весь день летают российские самолеты.

Об этом рассказали ТСН.ua очевидцы во временно оккупированном Севастополе.

"Сегодня целый день летали самолеты над городом, до этого, на днях были непонятны взрывы. "Власть" говорит о каких-то учебах, но так ли это — неизвестно. Довольно неспокойно в городе, но воздушных тревог пока нет", — сообщили жители оккупированного Севастополя.

Напомним, утром 22 марта во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские оккупационные "власти" заявили о работе ПВО над городом. Вероятно, осуществлялась атака воздушными и морскими дронами по кораблям, участвующим в войне против Украины.

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