Весь двор был в крови: под Киевом домашние собаки на самовыгуле разодрали соседского кота

Весь двор был в крови: под Киевом домашние собаки на самовыгуле разодрали соседского кота

Мужчина часто отпускает собак без намордников.

В селе под Киевом домашние собаки на самовыгуле задушили соседского кота. Об этой истории "Сніданку" рассказала киевлянка Светлана. Четвероногий погиб прямо на ее глазах.

Как повлиять на владельцев, которые отпускают своих собак без присмотра и без намордников, рассказали в сюжете "Сніданку з 1+1".

Большие собаки без хозяина гуляют по селу без намордников и поводка. "Уже не первый раз их на самовыгул выпускают. Жители нашего поселка, честно говоря, уже боятся за своих детей", — рассказывает женщина.

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"Сніданок" встретился со Светланой в ее доме за городом. Здесь настоящий кошачий рай: за пушистиками ухаживают, кормят и любят. Еще не так давно здесь был Рахелио. "Весной он прибился к нашему поселку. Спасали его всем миром. Он был очень болен. Мы думаем, что над ним издевались, потому что он сначала очень боялся людей", — рассказывает женщина.

Впрочем, как только котик полностью выздоровел и начал доверять новой семье, произошла трагедия. "К нам забежали две охотничьи собаки и разорвали нашего кота. Весь двор был в крови. Для нас это тяжелая история. Только он начал чувствовать себя в какой-то безопасности, но из-за халатности человека, что отпустил своих собак без поводка, это несчастное животное умерло", — вспоминает Светлана.

В селе под Киевом домашние собаки на самовыгуле задушили соседского кота

Собаки гуляли так по селу не впервые, жалуются и другие соседи. В тот же день двое из них побежали за собаками и нашли владельца. "Стоял мужчина у своей машины. Он позвал этих собачек. Они к нему подбежали. Я говорю, что ваши собаки загрызли нашего кота. А он смотрит на меня так", — вспоминает хозяйка погибшего кота.

Светлана вызвала полицию. Написала заявление и ждет результат. Она даже собрала подписи соседей и обратилась к местроному председателю.

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"Сніданок" пытался позвонить владельцу четвероногих, чтобы услышать его версию событий. Впрочем, тот не ответил.

В свою очередь, юрист Лаврентий Царук говорит: по действующему кодексу об административных правонарушениях, мужчине за самовыгул таких собак угрожает не только штраф, но и даже конфискация животного: "В украинском законодательстве есть правило: собак крупных и средних пород можно выгуливать в наморднике и с коротким поводком. Поэтому те владельцы животных, которые нарушают это правило, на самом деле очень рискуют".

Женщина хочет только одного, чтобы человек больше никогда не отпускал своих собак без присмотра, а на улицах села было безопасно и животным, и людям. "Мы живем в цивилизованном обществе. Хотелось бы, чтобы все уважали друг друга и не создавали друг для друга опасные и трагические моменты, которые потом для всех через слезы проходят", — отмечает Светлана.

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