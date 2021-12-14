Вещи людей, пострадавших от разрушительного торнадо в США, находят в 200 километрах от их дома

Вещи людей, пострадавших от разрушительного торнадо в США, находят в 200 километрах от их дома

Более 2 миллионов американцы уже пожертвовали в помощь пострадавшим от стихии.

Число погибших и пропавших без вести от торнадо, почти полностью уничтоживших несколько городков штата Кентукки, растет. Уже точно подтверждено по меньшей мере 90 смертей, а пропавших без вести больше ста. Самые мощные в истории наблюдений торнадо пронеслись по шести штатам. Вещи из жилищ людей бешеный ветер разбрасывал на километры. Соцсети теперь работают настоящим социальным бюро находок.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Одна из записей стремительно распространяется соцсетями – Кэти Постен из штата Индиана находит семейную реликвию, фотографию женщины с ребенком, сделанную во времена Второй мировой войны. Ей сразу понятно, откуда это фото могло к ней попасть, ведь в соседнем штате Кентукки чрезвычайная ситуация из-за жутких торнадо. Но и Кэти, и комментаторы соцсетей едва могут поверить, что ветер способен занести фото в двухстах километрах от дома и оставить невредимым. Хозяйка фото через несколько часов находится. Как и владельцы других фотографий, чека на 16 долларов, ветеранского билета, а также потрепанной Библии. Это позволяет лучше представить безумную силу стихии, превратившую несколько городов в сплошную руину.

«Сто девять жителей штата до сих пор не нашли. Но на самом деле пропавших без вести больше, потому что сразу несколько городков разрушены, мы до сих пор не можем собрать всю информацию», — говорят местные чиновники.

На последнем фото в жизни девятилетняя Эвелин улыбается и прижимает любимую куклу, она в ванной вместе с сестренками. Это самое безопасное место в новом доме, считают ее родители. Но ветер налетает такой силы, что семью вырывает из ванной, где нет окон. Из трех сестричек одна – не выживает. «Они нашли детей в нескольких десятках метров от дома. Они еще успели довезти Эвелин в больницу», – рассказывает бабушка погибшей девочки.

В США подтвердили по меньшей мере 90 смертей от торнадо в Кентукки

Более 2 миллионов американцы уже пожертвовали в помощь пострадавшим от стихии. Те, кому посчастливилось уцелеть – несут еду для нуждающихся, едут помогать разбирать опустошенные, разорванные дома.

«Целый район уничтожен, здесь стояли дома. Но я никого сюда не звала помогать. Просыпаюсь, а они уже здесь», – говорит жительница разрушенного района.

Более 30 тысяч человек до сих пор сидят без электрики. Хотя в декабре такие мощные торнадо – редкость, последние годы они начинают случаться все чаще. Климатологи винят в этом изменении погоды глобальное потепление.