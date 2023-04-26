Вещи пленных и мелочь из копилок: в России аншлаг продаж украденного из Украины

Пока одни оккупанты воровали стиральные машины и чайники, другие выставили на продажу мелочь и обувь пленных.

Пока Россия угрожает миру ядерным оружием, "вторая армия мира" пытается хотя бы за копейки сбыть украденное у украинцев. Другими словами, украденные у украинцев вещи все чаще стали появляться в России. На самом большом российском сайте бесплатных объявлений оккупанты, очевидно, после ротации, выкладывают даже украденную мелочь. При этом в описании своего товара четко указывают, что вещь "крадена у украинца" или снята с пленного.

Так, на днях на этой интернет-платформе появилось объявление о продаже украинской монеты номиналом 5 копеек. Автор объявления пишет, что хотел бы получить за свой товар 30 рублей, что эквивалентно 13 грн. 45 коп.

В описании своего товара россиянин отметил: "Монета, крадена у Украинца ", к этому автор добавил адрес, где можно забрать эти 5 копеек. Речь идет об улице Ленина, 77 станицы Медведовской Краснодарского края. По данным Google-сервисов, расстояние от Украины до этой станицы составляет более 1200 км. То есть монета преодолела этот путь, чтобы быть продана за цену, которая даже не дотягивает стоимости проезда в общественном транспорте Краснодара.

Россиянин продает 5 украденных копеек. Скриншот с сайта сайта объявлений

Автор другого объявления сейчас пытается продать за 27 тыс. российских рублей берцы. Россиянин хвастается тем, что эта обувь раньше принадлежала украинскому военнопленному. В своем объявлении автор допустил множество грамматических ошибок, но при этом рекламирует товар как "исторический".

"Берцы с плeнoгo. мне их подарили я некогда не состаял не в каких структурах. Вещ историческая редчайшая модель 2021г успейте купить отличная инвестиция с годами будит только дорожать и дорожать, пока не займёт место в музее", — написал он.

Берцы украинского пленника. Скриншот с сайта сайта объявлений

Сторонник окупантов написал, что товар находится в дагестанском Хасавюрте на улице Грозненской.

Почему для оккупантов важно хвастаться крадеными вещами, даже такими мелочами, как изъятыми из обращения монетами – на этот вопрос дал ответ украинский социально-политический психолог Валентин Ким.

"В российском обществе к истории краж у украинцев, к истории "трофеев" относятся положительно. Поэтому используют это как средство повышения стоимости своей торговой позиции. Россияне пытаются продать такие товары, придавая им символическое значение. Для них это вещь, которая отобрана у врага. Неважно, отобрана ли она у детей, или у пожилых людей, или у военных. Мы для них – враги. Даже отобранная пачка сигарет с украинским шрифтом будет для россиянина символом его национального геройства", — говорит Валентин Ким.

Напомним, в феврале оккупант из российского Пскова пытался продать украденный в Украине битый монитор за 500 российских рублей.

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