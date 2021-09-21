Веселое кладбище в Румынии: единственное в мире, куда приходят не плакать, а смеяться

Туристическая аттракция на Мармарощине под охраной ЮНЕСКО. В то же время это еще и действующее кладбище, где продолжают хоронить умерших за более чем 1000 евро.

Украинцы, и наверняка не только они, знают Румынию преимущественно из историй о вампирах и графе Дракуле. Туристов влечет мистический замок Бран в Трансильвании. Но сам Влад Дракула, более известный как Влад Цепеш, на самом деле был не графом, а воеводой-князем. И собственно в самом замке Бран он не жил, а построил Куртя-Веке в Бухаресте — Княжий двор — резиденцию князей Валахии. Но пока эта крепость на реконструкции и закрыта для посещения.

Не менее мистическими являются и рассказы о румынских ворожках, которых в стране более миллиона. Украинцы, которые живут в Бухаресте, рассказали ТСН.ua, что тамошние прорицательницы пользуются большим спросом. Десять лет назад государство пыталось заставить их платить налоги. То есть, сделать их частными предпринимателями. Более того, правительство хотело, чтобы они несли ответственность за ложные прогнозы. Но гадалки оказались хитрее: собрались и наложили проклятие на президента и его соратников.

Еще одна не менее мистическая аттракция Румынии — Веселое Кладбище на Мармарощине у границы с Украиной.

ТСН.ua

Если путешествуете по Карпатам, это кладбище стоит посещения. Сейчас Румыния пускает украинцев на трое суток без обязательного прохождения самоизоляции со справкой о полном курсе вакцинации (в бумажном виде или приложении "Дия"), отрицательным ПЦР-тестом или перенесенной болезни. Границу можно пересечь как пешком, так и на авто в пункте пропуска Солотвино-Сигету Мармацией.

У нас принято говорить об умерших или хорошо, или никак. Веселое Кладбище в Румынии (Cimitirul Vesel) — это пожалуй единственное кладбище в мире, куда люди приходят не поплакать, а посмеяться. И это не просто туристическая достопримечательность, охраняемая ЮНЕСКО, а действующее кладбище, где продолжают хоронить умерших. Услуга конечно не бесплатная. Цена похорон — от 650 до 1100 евро (от 20 до 34 тыс. грн) плюс цена креста и услуг поэта для составления стихов, которые будут вырезаны на надгробии.

Вход для туристов — 5 лей (чуть больше 30 грн). Сейчас на Веселом Кладбище более 800 могил. Все с голубыми надгробиями, на которых написаны истории жизни похороненных, и при каких обстоятельствах он или она умерли.

ТСН.ua

На одном есть ироничная надпись о свекрови: "Под этим тяжелым крестом лежит моя бедная свекровь. Если бы она прожила еще три дня, то вечным сном почивал бы я, а читала эти слова она».

На другом вот такая надпись: "Больше всего я любил сидеть за барной стойкой рядом с чьей-то женой…".

В центре кладбища находится могила тракториста, который прикладывался к рюмке: "Было время, когда я увлекался горячительными напитками, любил изрядно выпить. Смотрите друзья, что бы с вами не случилось то же самое".

Все надписи на румынском, поэтому надо позаботиться о румыноязычном гиде, если хотите больше узнать об историях на надгробиях. Но и по фото на могилах можно понять, кто похоронен и при каких обстоятельствах умер человек. На Веселом кладбище много туристов. Все делают фото, некоторые смельчаки — даже селфи с надгробиями. Рядом есть множество сувенирных лавок, где можно приобрести миниатюрные надгробия в виде магнитов и статуэток. ТСН.ua встретил здесь туристов из Италии и Азербайджана. Говорят, что никогда не видели ничего подобного, да и сами были не были против, если бы их так похоронили после смерти.

ТСН.ua

Идея возникновения такого кладбища принадлежит местному скульптору и художнику Иоанну Петрашу. Почти сто лет назад церковь это расценила как святотатство, пожаловавшись Николае Чаушеску. Но спор уладили, ведь родственники умерших не были против иронических надписей на крестах.

Свою необычную работу Иоанн Петраш выполнял четверть века. Он также похоронен на этом кладбище в самом центре. На его надгробии написано: "При жизни я никому не причинил зла". Теперь дело продолжает его ученик Думитру Поп.

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