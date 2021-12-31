Веселые игры на Новый год: как развлечь семью и гостей дома

Веселые игры на Новый год: как развлечь семью и гостей дома

Если вы встречаете Новый год дома, родных и друзей можно развлечь веселыми играми.

Чтобы празднование Нового года дома было веселее, можно предложить семье и друзьям поиграть в игры и принять участие в конкурсах. К некоторым можно приобщиться даже за праздничным столом.

ТСН.ua предлагает пять развлечений для взрослых и малышей в новогоднюю ночь.

Принцесса на горошине

Играть могут участники любого возраста и пола. Для этого ведущий ставит стулья и кладет на них разные предметы, например, мандарин, конфету, пульт телевизора и прочее. Задание участников с завязанными глазами определить "пятой точкой" на каком предмете они сидят. Руками трогать стул запрещено.

Донести мандарины

Также читайте Транспорт в Киеве изменит график работы на новогодние праздники: как именно

Для конкурса гости делятся на две команды. В конце комнаты ставятся два подноса, на которых лежат мандарины. Задача каждого участника – как можно скорее добежать до подноса, взять столовую ложку в рот, положить в нее мандарин и донести его до своей команды, не уронив фрукт. Побеждает команда, которая быстрее перенесет все мандарины.

Элиас

Отличный вариант для компании – популярная игра "Элиас". В ней нужно разъяснять и отгадывать слова на скорость в командах от 2 человек. Дети тоже могут присоединиться к игре. Ее печатную версию можно приобрести в магазине или скачать электронную версию бесплатно в Google Play или App Store.

Угадай родственника

Для этой игры одному участнику закрывают глаза и надевают на руки перчатки. К нему по очереди подходят другие гости, а участник с завязанными глазами должен определить, кто из родственников стоит перед ним. Игра усложнена тем, что в перчатках сделать это сложно.

Новогодняя метель

Играть в "Новогоднюю метель" может парное количество человек. На каждую пару требуется одна снежинка из бумаги. Суть игры состоит в том, чтобы сдуть снежинку со стола. Для этого участники садятся напротив каждой стороны стола. Победителю можно выдать сладкий приз.

Считается, как Новый год встретишь, так и проведешь. Чтобы год грядущий был удачным, существует ряд примет, чего нельзя в новогоднюю ночь. Некоторые считают их предрассудками и не верят в эти приметы, а некоторые убеждены, что все же лучше их соблюдать, чтобы не навлечь бед.

В чем встретить новый год соответствуя символу Водяного Тигра | Новости Украины

Читайте также: