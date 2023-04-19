Весеннее наступление россиян захлебнулось: эксперт рассказал, кого накажет Путин за провал

Аналитик отметил, что за последний год не видел каких-либо фактов наказаний в окружении Путина.

Глава ГУР Кирилл Буданов в очередной раз подтвердил на официальном уровне, что зимне-весеннее наступление россиян на Востоке Украины захлебнулось, потому что на админграницы ни Донетчины, ни Луганщины до 31 марта никто не вышел.

На кого из российского руководства могут возложить ответственность за такой провал и возложат ли вообще, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

Аналитик отметил, что за последний год не видел каких-либо фактов наказаний в окружении Путина.

"Ну кто-то умер случайно, возможно, где-то кто-то погиб из генералов. Но высшее военно-политическое руководство осталось одно и то же. На днях была информация о том, что Патрушев и Герасимов хотели саботировать наступление прошлого года. Но ни Герасимов, ни Патрушев не занимали такой позиции, об этом, кстати, говорил Буданов также. Поэтому наказания никакого нет", – говорит эксперт.

По словам Клочко, назначение Суровикина на должность руководителя так называемой "СВО", не изменило ситуацию в пользу РФ. Но меняя высшее военно-политическое руководство на определенных участках фронта, Путин мотивирует нового руководителя предпринимать более радикальные и эффективные действия.

"Это закон менеджмента — если руководящее звено работает плохо, ты меняешь его и новый руководитель себя показывает; не показал — меняешь назад. Это указывает на то, что Путин с помощью инструментов менеджмента пытается реализовывать свои цели. О наказаниях речь не идет", – отмечает. Клочок.

Путин и ЧВК

Комментируя скандал с Пригожиным и Шойгу, эксперт считает, что все-таки Путин верит в эффективность частных военных кампаний, где они дерзко воюют именно живой силой.

"У него другого ресурса сегодня недостаточно в полной мере, чтобы обеспечить наступательные операции именно бронированной техникой и другим военным оборудованием. Своих планов они не достигли. Но вслух они об этом не говорят. Тем более, изменить план — переобуться в воздухе для них не проблема. Они объясняют это тем, что уже российские территории захвачены "украинскими нацистами" и они должны их отвоевать. Процесс может быть долгим", — предупредил эксперт.

Цели диктатора в войне

По его мнению, Путин еще не завершил достижения своих целей и они могут быть изменены.

"Например, Путин может принять решение окапываться, уничтожать врага во время его наступления, а дальше возобновить уже свое контрнаступление. Такое может быть. В условиях войны это абсолютно приемлемая тактика для любой стороны", — подытожил Валерий Клочок.