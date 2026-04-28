Сильные заморозки уничтожают будущий урожай / © Associated Press

Считать окончательные убытки еще рано, но они точно будут. Украинские аграрии ведут ожесточенную борьбу за будущий урожай, ведь весенние заморозки упорно не покидают территорию страны и возможны даже в мае.

Какие культуры уже пострадали больше всего и как погодные выходки ударят по кошелькам украинцев - выясняла корреспондент ТСН Елена Лоскун.

Сады под ударом: абрикосы "в дефиците"

В питомниках на Киевщине цветы на абрикосах потемнели от мороза. Совладелица питомника Марина Бережная отмечает, что в отдельные ночи температура падала до -3°C.

Марина Бережная, совладелица питомника: "Вот здесь даже видно, что они поморщились. Ну здесь немного - первый год плодоношения, возможно, второй, но килограмм, я думаю, был бы. Растение живое, но смещается его рост на позже".

Еще хуже ситуация на Закарпатье: в одном из хозяйств мороз уничтожил почти все 20 гектаров абрикосов и половину черешен. Синоптики говорят - это самые жесткие заморозки за последние три десятилетия.

Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра: "За последние два десятилетия морозов у нас не было разве что пару лет. Во время этих заморозков температура воздуха опускалась до минус 1-8 градусов, а на поверхности почвы даже до минус 11".

Озимые на грани: рапс трещит от холода

Фермеры на Днепропетровщине каждое утро объезжают поля. Если пшеница еще держится, то посевы рапса вызывают серьезное беспокойство.

Станислав Андрусишин, фермер: "Пшеничку прихватило, пшеница вся стеклянная, хрустит. На данном растении (рапса) мы уже наблюдаем растрескивание - это было повреждение морозом. Туда будет заходить инфекция, вредитель, и это приведет к потерям от 20 до 40%".

Аграрии пытаются спасать посевы аминокислотами и гербицидной защитой, однако расходы на гектар рапса уже достигают 25-30 тысяч гривен. Если майские морозы повторятся, от некоторых культур придется отказываться из-за нерентабельности.

Что будет с ценами в магазинах?

Эксперты предупреждают: подорожание неизбежно. На стоимость продуктов повлияет не только непогода, но и рост расходов на топливо и удобрения.

Владимир Ивченко, гендиректор НИИ "Украгропромпродуктивность": "Составляющие, которые к ценовой ситуации будут основные - дизтопливо поднялось в цене на 30-40%, бензин на 15-20%. А это и логистика, и затраты. Минеральные удобрения подняли на 30-35%. Уровень цены где-то поднимется".

Фермеры продолжают борьбу: на Закарпатье дымом прогоняют стужу из садов, а в других регионах укрывают растения агроволокном. Однако все со страхом ждут майских ночей, которые в последние годы становятся для урожая фатальными.

