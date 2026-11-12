- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 3
- Время на прочтение
- 1 мин
Весна посреди осени: на Украину надвигается резкое потепление до +19
Прогноз погоды в Украине от Натальи Диденко и Укргидрометцентра: завтра потеплеет до +19°, а на выходных вернутся прохлада, грозы, шквальный ветер и мокрый снег.
В Украину надвигается резкое, но крайне нестабильное потепление, которое принесет с собой не только высокие температуры, но и шквальные ливни с первым снегом.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Майское тепло до +19°: прогноз Натальи Диденко
Уже завтра погода преподнесет украинцам настоящий сюрприз. Нас ждет резкий скачок температуры, — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
В большинстве областей температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла.
На юге страны вообще воцарится настоящий «май» — там столбики термометров будут показывать до +19 градусов!
На западе будет прохладнее — от 8 до 10 градусов выше нуля.
Возвращение прохлады, грозы и снега в Карпатах
Впрочем, это «окно» хорошей погоды продлится всего один день. Укргидрометцентр предупреждает: уже в выходные в Украину вновь вернётся устойчивая осенняя прохлада, ожидается резкое понижение температуры и осадки.
В Закарпатье возможны даже осенние грозы, существует риск повышения уровня воды в реках, а высоко в Карпатах — мокрый снег. Непогода также будет сопровождаться штормовыми порывами ветра до 20 метров в секунду.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КРЕМЛЬ атакует КИЕВ во время переговоров! ВИТКОФФ с КУШНЕРОМ в МОСКВЕ! | ТСН 10:00 12 ноября