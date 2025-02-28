Весна со снегом и ночными морозами: прогноз погоды на ближайшие дни

Холодная погода еще сохранится в ряде регионов.

Не очень приятный сюрприз принесет нам погода уже сегодня, однако только в некоторых областях.

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Последний день зимы

Последний день зимы настал, и именно сегодня погода еще будет немного напоминать о холодном времени.

В западных областях Украины - дождь и мокрый снег. К осадкам присоединится порывистый юго-восточный ветер.

На остальной территории Украины 28 февраля без существенных осадков. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха самой низкой ожидается на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донбассе, Полтавщине, ночью -10-15 градусов.

В большинстве областей Украины ночью -2-6 градусов, на западе около нуля.

В течение дня 28 февраля ожидается 0+6 градусов (в западных областях из-за осадков похолодает), лишь в восточной части на несколько градусов ниже, от 3 мороза до 2 тепла.

В Киеве зима завершится ночными -2-4 градусами, дневными +2+4 градуса. Во второй половине дня может усилиться ветер, направление – с юго-востока. Осадки в пятницу в столице маловероятны.

Весна начнется влажной погодой со значительно более слабыми морозами ночью и прохладным днем — такая типичная ранневесенняя атмосфера, отметила Наталья Диденко.

Какая будет погода весной

Когда же будет по-настоящему весенняя погода, рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

По словам Натальи Птухи, начиная с марта даже в восточные регионы будет поступать тепло и постепенно будет выравниваться температурный фон. Если ночи еще могут быть кое-где с небольшим минусом, то дневные максимумы практически по всей территории Украины будут преобладать плюсовые. Также синоптик предупредила об осадках 28 февраля и начале марта.

В то же время Наталья Птуха отметила, что о прогнозе погоды на апрель еще говорить рано.

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