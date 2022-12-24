"Весна среди зимы": синоптик дал неожиданный прогноз на январь 2023 года

Есть очень большая вероятность, что половина января по всей стране будет аномально теплой и более характерной к началу апреля, чем к январю.

Об этом ТСН.ua сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

"В большую часть Европы будут поступать теплые воздушные массы из Сахары и Атлантического океана, которые могут вытеснить холодный антарктический воздух с большей части Европейского континента.

Таким образом, по всей Украине где-то до 14-17 января будет преобладать относительно теплая погода во всех регионах. Температурный режим преимущественно будет колебаться в пределах от 0+5 в ночной период и до +7+10 градусов днем, на юге Украины до +13+16, но ожидается и много дождей, ночью кое-где с мокрым снегом", — сказал синоптик.

Что касается второй половины января, по данным Щедрина, то здесь уже наоборот – зима наконец-то вступит в свои права, и принесет снегопады и значительное похолодание, но прогноз еще возможно придется корректировать, но не существенно.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что зима 2022-2023 будет в Украине теплее прошлогодней. Конечно, будет заходить и арктический холодный воздух, но эти периоды будут кратковременными и с минимальной температурой ночью до -15…-20 градусов.

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