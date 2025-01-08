Весна уже на пороге: погода в Украине шокирует аномальным теплом

Погода снова изменится. Синоптики дали оптимистический прогноз на ближайшие дни.

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Новый прогноз от синоптиков, который порадует каждого украинца! Уже с 8 января снова станет теплее. Столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +4+9 градусов, на западе местами до +9+11, в центральных областях +7+12 градусов, а в южной части ожидаются весенние +9+14 градусов! Ветер сегодня повеет с юго-запада, будет порывистым, порой даже сильным. В ближайшую ночь пройдут дожди в западных областях, ближе к Карпатам — с мокрым снегом. Днем в среду в Украине преимущественно сухо, осадки возможны лишь в Карпатах.

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А вечером 8 января дождь, местами с мокрым снегом, ожидается на западе и севере Украины. Тепло в среду будет и в Киеве. Ночью +2+4, днем +5+7 градусов. Большая часть суток 8 января без осадков, лишь вечером пройдет в столице дождь. Ветер юго-западный, умеренный.

9-10 января в Украине сохранится теплая погода. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко. Да и в целом нас ждет довольно теплый январь. Специалисты украинского Гидрометцентра сообщили, что январь будет теплее нормы на 1,5-2 градуса. Это достаточно ощутимо как для зимнего месяца. Как рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, осадки возможны только через четыре-пять дней после начала года.

Наталья Голеня подчеркнула, что долгосрочные прогнозы не показывают в январе даже 10-15-градусных морозов, а абсолютный минимум в 42 градуса мороза был в последний раз более 20 лет назад. Не должно быть в этом году сильных снегопадов, вьюг и других погодных катаклизмов. Месячное количество осадков ожидается на уровне 32-79 мм, что в пределах нормы. Приблизительно такое же количество осадков было и в ноябре, и в декабре. Однако в январе это не будет дождь, а снег. И если 1 мм осадков – это примерно 1 см снега, который только что выпал, то будет в среднем по стране 3-8 см снежного покрова. Впрочем, очевидно, что в северных регионах и в горах снега должно быть значительно больше, на юге – меньше и не исключено, что зима в январе окажется бесснежной.

А вот обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что январь в Украине ожидается умеренно холодным, со снегопадами, иногда сильными. По регионам погода будет заметно отличаться, иногда в центральных и западных областях будет холоднее, чем в северных и восточных. Закарпатцы весь январь будут иметь "европейскую" зиму: днем 0-3 градуса тепла, ночью не ниже -3 градуса. Осадки возможны почти каждый день, но незначительные и в основном в виде дождя и мокрого снега.

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях в первой декаде снега выпадет заметно меньше, а морозы будут сильнее -5 градусов. Во второй декаде в регионе сохранится пасмурная погода с температурами от -2 до +1 градуса днем и до -5 градусов ночью. Часто будут идти дожди с мокрым снегом, поэтому "каток" на улицах и дорогах гарантирован. В третьей декаде января температура повысится до +1-2 градусов днем и до -2-3 градусов ночью, но осадков не станет меньше.

В северных областях – Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская – очень холодно не будет: не ниже -3 градусов днем и до -5 градусов ночью. Морозная погода будет держаться весь январь, даже днем будет не выше нуля градусов, только на Волыни и Ровенской области после 25 января потеплеет до +1 градуса. В третьей декаде осадки усилятся, будет падать мокрый снег с ледовым дождем, поэтому не сложно представить, что будет происходить под ногами пешеходов и под колесами автомобилей.

Среди центральных областей – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская – наиболее зимней прогнозируется погода в январе на Полтавщине. Область накроют три волны сильных снегопадов: 13-14 и 17-18 января, а вдобавок с 23 до 25 января здесь ожидается мокрый снег с дождем. Да и вообще дни, когда не будет снежить, можно будет пересчитать по пальцам. Небольшие морозы до -3 градусов днем и до -5 ночью будут держаться на Полтавщине весь месяц. В шутку можно сказать, что полтавчане "заберут себе" весь снег, предназначенный для центра Украины. Ведь в других областях будет намного меньше, это будет снег с дождем. Только в Винницкой области будут держаться морозы до -3 градусов днем и до -5 ночью. В остальных центральных областях в течение месяца ожидаются небольшие температурные качели вокруг нуля градусов: еженедельно на 2-3 градуса вверх или вниз.

В каждой из трех восточных областей – Харьковская, Донецкая и Луганская – в январе прогнозируется разная погода. В Харьковской области будет холодно весь месяц. Температура днем будет держаться на уровне 1-3 градуса мороза, ночью – 3-4 мороза. Будет снижать много, особенно до 11 января, а затем с 14 до 18 января, однако ближе к концу месяца осадков станет меньше. В Луганской области плюсовая температура задержится почти всю первую половину месяца: днем до +4 градусов, осадков почти не будет. Во второй половине похолодает до 0-1 градуса мороза днем и -2-4 ночью, выпадет небольшой мокрый снег. На Донбассе первая декада будет теплой, днем +1-2 градуса, ночью 0-2 мороза, но мокрой: почти каждый день будет падать мокрый снег с дождем. В дальнейшем температура снизится до 0-1 градуса мороза, осадков почти не прогнозируется.

На юге страны – это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – зима в январе будет только в календаре, потому что ни морозов, ни снега здесь не прогнозируется. Да и дождей выпадет маловато. Ожидаем много солнечных дней. Дневная температура будет колебаться от +2 до +6 градусов, в Крыму иногда будет превышать +10, ночью – 0 и выше. Только в Запорожской области, расположенной севернее, будет прохладнее на 2-3 градуса. Запорожцы увидят снег: после 5 января к ним дошел циклон с Полтавщины и задержится на неделю, вытряхивая остатки мокрого снега с дождем.

Как видно, прогноз погоды от Интернет-синоптиков намного суровее предсказания специалистов Укргидрометцентра: первые считают, что январь будет по-настоящему зимним, хотя и не очень морозным, а вторые ожидают достаточно теплой, малоснежной и пасмурной середины зимы.

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