Весна в расцвете: чем порадует украинцев начало апреля

Весна в расцвете / © ТСН

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Первый день апреля! Для кого-то — день шуток или обмана, а вот каким будет этот день на градуснике, чего вообще украинцам ожидать от апреля и может посыпаться снег — в эксклюзиве TSN.UA.

Март держал нас на температурных качелях, однако апрель уже будет куда теплее. По всей Украине будет тепло, а также увеличится количество солнечных дней. Об этом на meteoprog рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По данным синоптика, во второй весенний месяц ожидается существенное повышение температуры воздуха. В апреле продолжится устойчивая тенденция повышения температуры воздуха, которая будет более выраженной, чем в марте.

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По словам Кибальчича, по всей Европе температура прогнозируется достаточно высокой по сравнению с многолетними климатическими показателями. Максимальные отклонения от нормы ожидаются в восточной и северо-восточной Европе. В горных регионах, таких как Альпы и Карпаты, температура будет соответствовать климатической норме, поэтому здесь еще сохранится снег в достаточном количестве.

На территории Украины апрель ожидается в целом теплее средних многолетних показателей, однако превышение нормы будет не столь значительным, как это было в марте, и будет составлять примерно +1,5…+2,7 °С по сравнению с нормой.

Также, по словам Кибальчича, ускорятся процессы вегетации всех видов растений, поэтому в случае кратковременных вторжений холода уже имеет смысл говорить не о морозах, а о заморозках – то есть снижение температуры воздуха ниже 0 °С на фоне положительной среднесуточной температуры.

Осадки, по прогнозу синоптика, распределятся неравномерно. И все же общее количество осадков в месяц будет соответствовать климатической норме, на Левобережье страны может превысить норму на 20 – 50 %.

По данным Игоря Кибальчича, вероятность снега в течение всего апреля оценивается как достаточно низкая на равнинной местности, однако в Карпатах он будет периодически наблюдаться, что для этого региона является нормой.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в апреле средняя месячная температура воздуха в Украине может быть выше нормы на 1,5 – 2 градуса. В частности, предполагается +10-13 градусов, в горных районах +6-9. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы: 30 – 52 миллиметра, в Карпатах где-то 60 – 89 миллиметров.

Интересно, что абсолютный минимум температуры, фиксированный в апреле за всю историю наблюдений в Украине, достигает -6 – -16 градусов. В Карпатах в Черниговской, Сумской и Харьковской областях даже -17 – -22 градуса. На Львовщине и на крайнем Юге местами -3 - -5 градусов.

Абсолютный максимум +26 – +33 градуса, в горных районах +21 – +22 градуса.

Напомним, погода в Украине на Пасху, 20 апреля 2025 года, обещает быть достаточно комфортной, хотя с определенными погодными нюансами. За неделю до праздника будет прохладная погода.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ: чем порадует украинцев начало апреля?