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- Эксклюзив ТСН
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Ветер с корнями вырывал деревья, а град изуродовал дома и авто: в Украине бушевала непогода
В Украине накануне бушевала сильная непогода, которая наделала беды.
В Украинепродолжает бушевать непогода. Как следствие — поломанные деревья, затопленные улицы и огромный град.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Хмельницком после мощного ливня позатопило улицы. На дорогах произошел коллапс — часть автомобилей заблокировало в воде, с перебоями работал общественный транспорт. Из-за непогоды в городе произошли аварийные отключения света. Кроме того, в области прошелся ураган — с корнем вырвал деревья, в нескольких селах градом побило овощи.
В Винницкой области сразу в пяти районах и в областном центре тоже наделал беды шквальный ветер. Поваленные деревья заблокировали дороги, на местах работали спасатели. Огромный град побил крыши домов и машины. В области было обесточено почти сорок населенных пунктов. Ливни, шквальный ветер и град синоптики прогнозируют и сегодня.
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