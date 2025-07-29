Ветер с корнями вырывал деревья, а град изуродовал дома и авто: в Украине бушевала непогода

В Украине бушевала непогода / © pixabay.com

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В Украинепродолжает бушевать непогода. Как следствие — поломанные деревья, затопленные улицы и огромный град.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Хмельницком после мощного ливня позатопило улицы. На дорогах произошел коллапс — часть автомобилей заблокировало в воде, с перебоями работал общественный транспорт. Из-за непогоды в городе произошли аварийные отключения света. Кроме того, в области прошелся ураган — с корнем вырвал деревья, в нескольких селах градом побило овощи.

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В Винницкой области сразу в пяти районах и в областном центре тоже наделал беды шквальный ветер. Поваленные деревья заблокировали дороги, на местах работали спасатели. Огромный град побил крыши домов и машины. В области было обесточено почти сорок населенных пунктов. Ливни, шквальный ветер и град синоптики прогнозируют и сегодня.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 14:00 29 июля. Удар по родильному в Каменском! Мужчины за 60 будут служить?