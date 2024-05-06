Ветеран на протезе отправился из Киева, чтобы собрать средства на реабилитацию для тяжелораненного побратима: как помочь

Александр Надточий нуждается в сложной и длительной реабилитации.
Ветеран российско-украинской войны Сергей Храпко отправляется на протезе из Киева в Борисполь. Защитник Украины еще во времена АТО потерял 2 конечности.
Сейчас он хочет помочь собрату Александру Надточию, который сейчас проходит очень сложную реабилитацию на Львовщине.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.
Александр Надточий — отец троих детей, добровольцем ушедший защищать Украину
Сергей Храпко потерял руку и ногу еще во времена АТО. Александр Надточий нуждается в сложной и длительной реабилитации. Они познакомились в реабилитационном центре и сейчас Сергей должен сделать для Александра обычное чудо - как побратим для собрата.
В реабилитационном центре на Львовщине 45-летний доброволец Александр Надточий занимается с эрготерапевтом. До полномасштабного вторжения он жил в Киеве. Был преподавателем в военном училище. Отец троих детей говорит - на войну добровольцем пошел именно ради семьи.
Летом 22-го он получил минно-взрывное ранение, долго был в коме, потерял способность ходить и говорить. Он долго лечился, проходил реабилитацию в Украине и за рубежом.
"Саша приехал к нам в сентябре 2023 года. Он длительно находился в другом учреждении. Когда впервые мы его увидели - пациент был полностью обездвижен, он сам сесть не мог", - говорит директор реабилитационного центра, невролог Ирина Лирник.
Здесь наконец произошло то, чего так ждали родные и друзья - обычные навыки начали возвращаться к Александру.
"У него сохранены когнитивные функции, но ему очень трудно удержать внимание дольше 2 минут, он не мог сидеть, он начинал кричать", - говорит эрготерапевт Андриана Криль.
Он и сейчас вынужденно кричит - когда движется, когда преодолевает препятствия, когда просто идет по улице, но этот крик, объясняют реабилитологи, не должен пугать - это означает, что он себя заставляет и борется.
Реабилитация защитника стоит 5600 грн в сутки
У Александра есть все шансы на восстановление, но еще длительное время он должен быть под наблюдением врачей. Сейчас стоимость лечения в реабилитационном центре обходится в 5600 гривен в сутки. И это со скидкой. Многодетная семья Александра, которая живет в одном из киевских общежитий, таких денег нет.
В этот реабилитационный центр поддержать побратимов осенью прошлого года приехал и Сергей Храпко. Сам он был ранен еще в 2015 году и теперь часто ходит по госпиталям и реабилитационным центрам, чтобы рассказать, что при любых обстоятельствах жизнь может быть насыщенной.
Сергей Храпко хочет собрать деньги для побратима
Но для Александра этот путь значительно длиннее. Было очевидно, реабилитация помогает, но с каждым днем все сложнее находить благотворителей, которые помогут. И, соответственно, такие немалые деньги брать негде. Тогда Храпко и решил - соберет деньги для Надточия, благодаря тому, что умеет делать лучше всего - благодаря спорту. Он стреляет из лука, занимается серфингом, уже покорил горнолыжные склоны, а прошлой весной вместе с побратимом Александром Шевцовым прошли пешком 120 километров из Киева в Житомир. Они шагали в жару на протезах, почти никогда не были одиноки - по дороге к ним кто только не присоединялся. И теперь Сергей решил - надо снова идти
Вот этот QR-код - сегодня его спутник. Сергей надеется - каждый шаг будет привлекать внимание людей и чтобы поддержать и Сергея в его марафоне, и Александра в реабилитации люди будут делать пожертвования.
Пеший марафон продлится один день. Если же дойдя до Борисполя на протезе, Сергей не соберет нужную сумму, то будет возвращаться домой также пешком - продлив продолжительность марафона. Ему будет давать силы вера, что когда-то так же будет шагать по родному Киеву и Александр, и рядом с ним будет жена и трое его детей.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Решился на долгий путь на протезе ради собрата! Такой поддержки и не ожидал!
Напомним, россияне ударили КАБами и снесли целую улицу в селе на Харьковщине.
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