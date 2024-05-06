Ветеран на протезе отправился из Киева, чтобы собрать средства на реабилитацию для тяжелораненного побратима: как помочь

Ветеран российско-украинской войны Сергей Храпко отправляется на протезе из Киева в Борисполь. Защитник Украины еще во времена АТО потерял 2 конечности.

Сейчас он хочет помочь собрату Александру Надточию, который сейчас проходит очень сложную реабилитацию на Львовщине.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Александр Надточий — отец троих детей, добровольцем ушедший защищать Украину

Сергей Храпко потерял руку и ногу еще во времена АТО. Александр Надточий нуждается в сложной и длительной реабилитации. Они познакомились в реабилитационном центре и сейчас Сергей должен сделать для Александра обычное чудо - как побратим для собрата.

Сергей Храпко

В реабилитационном центре на Львовщине 45-летний доброволец Александр Надточий занимается с эрготерапевтом. До полномасштабного вторжения он жил в Киеве. Был преподавателем в военном училище. Отец троих детей говорит - на войну добровольцем пошел именно ради семьи.

Александр Надточий в реабилитационном центре

Летом 22-го он получил минно-взрывное ранение, долго был в коме, потерял способность ходить и говорить. Он долго лечился, проходил реабилитацию в Украине и за рубежом.

"Саша приехал к нам в сентябре 2023 года. Он длительно находился в другом учреждении. Когда впервые мы его увидели - пациент был полностью обездвижен, он сам сесть не мог", - говорит директор реабилитационного центра, невролог Ирина Лирник.

Здесь наконец произошло то, чего так ждали родные и друзья - обычные навыки начали возвращаться к Александру.

"У него сохранены когнитивные функции, но ему очень трудно удержать внимание дольше 2 минут, он не мог сидеть, он начинал кричать", - говорит эрготерапевт Андриана Криль.

Он и сейчас вынужденно кричит - когда движется, когда преодолевает препятствия, когда просто идет по улице, но этот крик, объясняют реабилитологи, не должен пугать - это означает, что он себя заставляет и борется.

Александр Надточий

Реабилитация защитника стоит 5600 грн в сутки

У Александра есть все шансы на восстановление, но еще длительное время он должен быть под наблюдением врачей. Сейчас стоимость лечения в реабилитационном центре обходится в 5600 гривен в сутки. И это со скидкой. Многодетная семья Александра, которая живет в одном из киевских общежитий, таких денег нет.

В этот реабилитационный центр поддержать побратимов осенью прошлого года приехал и Сергей Храпко. Сам он был ранен еще в 2015 году и теперь часто ходит по госпиталям и реабилитационным центрам, чтобы рассказать, что при любых обстоятельствах жизнь может быть насыщенной.

QR-код, чтобы помочь со сбором средств для реабилитации Александра Надточия

Сергей Храпко хочет собрать деньги для побратима

Но для Александра этот путь значительно длиннее. Было очевидно, реабилитация помогает, но с каждым днем все сложнее находить благотворителей, которые помогут. И, соответственно, такие немалые деньги брать негде. Тогда Храпко и решил - соберет деньги для Надточия, благодаря тому, что умеет делать лучше всего - благодаря спорту. Он стреляет из лука, занимается серфингом, уже покорил горнолыжные склоны, а прошлой весной вместе с побратимом Александром Шевцовым прошли пешком 120 километров из Киева в Житомир. Они шагали в жару на протезах, почти никогда не были одиноки - по дороге к ним кто только не присоединялся. И теперь Сергей решил - надо снова идти

Сергей Храпко

Вот этот QR-код - сегодня его спутник. Сергей надеется - каждый шаг будет привлекать внимание людей и чтобы поддержать и Сергея в его марафоне, и Александра в реабилитации люди будут делать пожертвования.

Пеший марафон продлится один день. Если же дойдя до Борисполя на протезе, Сергей не соберет нужную сумму, то будет возвращаться домой также пешком - продлив продолжительность марафона. Ему будет давать силы вера, что когда-то так же будет шагать по родному Киеву и Александр, и рядом с ним будет жена и трое его детей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Решился на долгий путь на протезе ради собрата! Такой поддержки и не ожидал!

Напомним, россияне ударили КАБами и снесли целую улицу в селе на Харьковщине.

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