Ветеран требует от Порошенко убрать забор в элитном поместье: как отреагировал экс-президент — видео

Ветеран требует соблюдать законодательство / © ТСН

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Пятого президента Украины, а ныне народного депутата Петра Порошенко могут обязать снести забор возле его поместья в поселке Козин, что в Киевской области.

Дом построен недалеко от берега реки Козинки. Согласно закону, каждый гражданин Украины должен иметь беспрепятственный доступ к водоему. Однако, как отмечают активисты и представители Государственной экологической инспекции, в этом населенном пункте с этим возникли огромные проблемы.

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И Порошенко там далеко не единственный нарушитель. На берегах реки Козинки расположены десятки элитных поместий. Поэтому община требует от местных властей неукоснительно соблюдать закон и принять решительные меры.

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Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Романюка.

Активист требует беспрепятственного доступа к берегу водоема

За металлическими воротами и высоким забором — берег реки Козинка. По закону, подчеркивает активист и ветеран войны Александр Швецов, каждый украинец имеет законное право на беспрепятственный доступ к водоемам. Вот только реальность, признает он, часто совсем иная. Все, на что можно претендовать в этой части поселка Козин, — это небольшой пожарный проезд между заборами элитных усадеб.

Александр Швецов, ветеран войны и активист: «Здесь забор тянется не просто до воды. Он уходит в воду на два метра! То есть чтобы пройти — нужно фактически проплыть, чтобы попасть на берег… Да и то вы туда не попадете».

Александр Швецов / © ТСН

С незаконной застройкой на берегах Александр борется уже несколько лет. Начинал он со своего родного Житомира, где совместно с экоинспекцией зафиксировал сотни нарушений Водного кодекса.

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Сейчас Александр активно борется за открытые берега уже в Киевской области. Мужчина сетует: в большинстве пригородов столицы доступ к воде заблокирован элитными поместьями. В частности, некоторые из них принадлежат тем людям, которые сами должны были бы следить за строгим соблюдением закона.

Александр Швецов, ветеран войны и активист: «В комментариях мне начали писать, что там находится дом Петра Порошенко. Я узнал, что он действительно стоит на реке Козинка, и также вызвал туда экологическую инспекцию».

Аренда участка и фиксация нарушений с лодки

Усадьба пятого президента Украины действительно находится в Козине — здесь её хорошо знают местные жители. Она расположена на территории чуть более трёх гектаров. Но речь идёт о другом участке площадью 0,75 гектара у самой воды. Её Петр Порошенко взял в аренду на 50 лет ещё в 2015 году. Согласно документам, утверждает Александр, никаких глухих заборов здесь быть не должно.

Александр Швецов, ветеран войны и активист: «Это не единый объект. И никаких разрешений на установку здесь забора поселковый совет никому не выдавал. Строительство забора вообще не предусматривалось — в договоре аренды такого пункта нет».

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Представители экоинспекции были вынуждены фиксировать нарушение законодательства с лодки. После этого активист подал в Козинский поселковый совет официальное обращение о нарушении статьи 61 Водного кодекса Украины.

Александр Швецов, ветеран войны и активист: «Если имеет место такое нарушение, я требую, чтобы они устранили препятствия. Поселковый совет имеет все законные основания для того, чтобы снести все заборы, перегораживающие прибрежную защитную полосу».

Это было несколько недель назад. На днях Александр снова пришёл на приём к главе посёлка.

Активист утверждает, что чиновники объяснили задержку тем, что его обращением в настоящее время занимается юридический отдел.

Александр Швецов, ветеран войны и активист: «Я зашел в тот юридический отдел — мне ответили, что ничего подобного им не поручали. Я снова зашел к господину Валерию, главе поселка. Он говорит: просто подождите до конца дня. Рассказывал, будто там уже и калитку сделали. Мол, съездите к забору Петра Алексеевича, будто там проход уже есть».

Позиция Петра Порошенко и проверки других объектов

ТСН обратилась с официальным запросом и к самому Петру Порошенко, чтобы он изложил свое видение ситуации. Однако ответа пока не получила.

А вот Александру удалось лично пообщаться с пятым президентом несколько недель назад. Порошенко утверждает: забор на этой территории стоял и до него, а законно ли он там установлен — должен решать исключительно суд.

Петр Порошенко, пятый президент Украины, народный депутат: «Если вы хотите защитить право и закон — не обращайтесь с жалобами к прокурорам… Если вы считаете, что ваши права нарушены — обращайтесь в суд, я туда приду. Но закон не обязывает меня обращаться в суд — это сельский совет должен устранить препятствие».

Александр признает: из-за своей активной гражданской позиции он подвергся немалому количеству негативных комментариев в социальных сетях, однако не обращает на это внимания. Вместе с экоинспекцией он также снимал нарушения в коттеджном городке «Династия», который стал известен после расследования журналистов Bihus.Info и сейчас фигурирует в нескольких уголовных делах НАБУ и САП (причастными к ним называют высокопоставленных чиновников из команды действующего президента).

Александр Швецов, ветеран войны и активист: «Мы также совместно с экологической инспекцией зафиксировали там существенные нарушения…».

Чтобы привлечь внимание правительственных чиновников к массовой застройке берегов водоемов по всей стране, Александр ранее устраивал одиночный пикет у здания Кабинета Министров. Мужчина убежден: для того, чтобы вопросы решались быстрее, должен быть создан прецедент.

Александр Швецов, ветеран войны и активист: «Если одна точка провалится — какой-нибудь один забор, то дальше можно будет продвигаться. И они сами по себе будут рушиться!».

Несмотря на обещания местных властей решить вопрос с забором возле поместья Порошенко, свободного доступа к воде там по-прежнему нет. В ограде есть калитка, но и она заперта на замок. Единственное, что появилось со времени первого визита Александра сюда, — это деревянный указатель с надписью «проход к водоёму». Поэтому активист снова отправляется в поселковый совет.

Александр Швецов, ветеран войны и активист: «Говорят, что до конца этого рабочего дня они направят Петру Алексеевичу официальное требование, чтобы он демонтировал эти заборы в течение 10 дней…».

Выполнят ли в поселковом совете обещанное — Александр не знает. Впрочем, он готов и в дальнейшем в рамках закона бороться с нарушениями на этом или любом другом берегу украинских рек.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Порошенко и незаконные заборы: как элитные поместья в Козине блокируют доступ к воде

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