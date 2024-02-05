Ветеран войны Владимир с ампутированной ногой прошел 30 км, чтобы собрать средства на ВСУ: что он рассказал

В Кировоградской области ранен боец с ампутированной ногой Владимир Букша, преодолевая боль, идет по селам и городам и вдоль трасс, чтобы собрать деньги для своих собратьев из 56-й бригады.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Шворак.

Владимир преодолел 30 км, чтобы собрать средства для собратьев

Ветеран с протезом и костылями преодолел уже три десятка километров. Останавливаться не собирается, ведь хочет помочь остающимся на фронте побратимам

"Потребность у них была на запчасти на автомобиль. Я им помог и все – они свою работу уже делают. Я им все купил, все отправил", — говорит Владимир Букша.

Владимир Букша

Каждый день появляются новые просьбы о помощи. Поэтому Владимир и начал этот марафон – сначала преодолел пешком село, потом дорогу к Кропивницкому – а тут по главной улице двинулся в центр города. Вдоль маршрута с флагами и донатами его ждут крапивничане, узнавшие о марафоне из соцсетей.

Владимир собрал 100 тысяч грн на ВСУ

Владимир получил ранение в прошлом году на Запорожском направлении – его автомобиль взорвался на мине. Едва научившись ходить на протезе — сразу принялся волонтерить. Всегда рядом его жена Наталья.

К акции приобщаются и другие ветераны. Идут медленно – потому что Владимир еще не слишком привык к протезу и костылям. Через два часа ветеран с группой поддержки добрался до центра Кропивницкого. Здесь его уже ждут неравнодушные местные жители. В первые тридцать километров пути Владимир Букша собрал сто тысяч гривен. После короткой передышки в Кропивницком планирует отправиться на запад Украины.

Владимир Букша одолевает марафон

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Напомним, волонтерам на границе вручают повестки.

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