Ветерана АТО и оператора ТСН избили на Банковой: накажут ли протестующих

Оператор ТСН Антон Филипп в 2014 году ушел добровольцем на фронт. Сейчас он — на больничном, после съемки в мирном Киеве.

Сотрясение мозга и ушибы — больничной закончились вчерашние съемки митингов на Банковой для оператора ТСН. Еще до одного пострадавшего журналиста нападавшие пришли сами, с извинениями. Впрочем впереди их еще ждет общение с полицией. Там уже открыла сразу несколько уголовных производств в связи с вчерашними событиями.

Об этом говорится 15 августа во сюжете ТСН.19:30.

Оператору ТСН Антону Филиппу вчерашняя съемка до сих пор напоминает о себе болью в глазах и тошнотой. Антон оказался в эпицентре противостояния между активистами "Национального корпуса" и полиции у Офиса президента.

В какой-то момент говорит, его накрыло облаком газа, а потом еще и получил удар по голове. Полиция вытаскивала оператора из толпы через специальный коридор.

А это — второй пострадавший репортер — Александр Кужельный. Его митингующие избили ногами за то, что их фотографировал.

Новости Украины: оператор ТСН во время съемок митингов на Банковой получил сотрясение мозга и ушибы

Позже представители "Нацкорпуса" заявили, что это были не их активисты. Парней нашли и привели к фотографу извиняться. Журналисту пообещали, что нападавшие понесут ответственность. В полиции подтвердили, что производство по данному факту начато.

Антону повезло меньше. Его обидчиков пока не удалось идентифицировать. От медиков оператор сегодня услышал диагноз: сотрясение мозга и ушибы.

В Центре Гражданских Свобод говорят, что сейчас изучают все записи и делать выводы, что именно спровоцировало беспорядки. Это была случайность или спланированные действия.

Говорят, митингующие всегда должны помнить о границе между собственными правами и злоупотреблениями. Например, публичные оскорбления или плакать, перфомансы не являются нарушениями на мирных акциях. А вот применение файеров, взрывчатых пакетов или дымовых шашек может иметь последствия. Надеются — стороны сделают выводы из вчерашних событий. Тем более, что "Нацкорпус" уже анонсировал новые акции на День Независимости. В полиции пообещали, что таким собранием не будут мешать, если ее участники не будут приносить запрещенных предметов и проходить контроль.

А вот в "Нацкорпусе" еще вчера заявили — проходить их не будут.

Свою вчерашнюю акцию "Нацкорпус" проводил якобы в защиту прав тех, кто воевал Востоке. Оператор ТСН Антон Филипп в 2014 году ушел добровольцем на фронт. В составе батальона "Карпатская Сечь" был в Песках и Марьинке. В одном из боев получил контузию. А сейчас — снова на больничном, после съемки в мирном Киеве.

Как сообщалось, на Банковой вблизи Офиса президента, где представители "Нацкорпуса" 14 августа проводили акцию протеста, произошли столкновения. Столкновения начались из-за нежелания участников акции пройти проверку на отсутствие опасных предметов.

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