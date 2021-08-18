Ветви летали как спички: в Виннице ураган нанес ущерб и травмировал женщину

Ветви летали как спички: в Виннице ураган нанес ущерб и травмировал женщину

В городе десятки поваленных деревьев, ветки падали на припаркованные автомобили.

Почти полторы сотни обесточенных населенных пунктов. Грозовой фронт накрыл большую часть Украины. Деревопад произошел в Виннице там даже есть пострадавшая от падения старой вишни.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Валерий Кузнецов.

Сейчас в Виннице утих ураган, но то, что было накануне, действительно поражало. Ветви в воздух поднимало как спички. В одном дворе, в спальном районе, поваленное дерево травмировало 70-летнюю женщину. Пенсионерка поливала цветы, как внезапно налетел ветер и старая вишня упала просто не нее. У господи Лидии перелом ноги, сейчас она в больнице.

«Сорвало, оно упало на нее, она с ведром шла, упала, видно, что ногу перемотали», — рассказывает сосед.

Ураган налетел на город поздно вечером. В городе десятки поваленных деревьев, ветки падали на припаркованные автомобили. Ветром срывало крыши с домов.

На водопады превратились и улицы Хмельницкого. Ветер валил деревья на провода электросетей, а потоки воды хлынули во дворы и позаливали все вокруг. Видео потопа хмельничане показывали в Cеть. Снимали и град размером с орех. Ливневая канализация такого количества осадков не выдержала. Во время сильных ливней в городе уже традиционно топит центр города. Наделала непогода бедствия и области, без света там более 40 населенных пунктов.

Мощный ураган пронесся Буковиной. Местные говорят, там сотни поваленных деревьев, преимущественно на автодорогах. Поэтому проезд между населенными пунктами затруднен.

В городах убрали деревья и откачали воду. И готовятся к новому нападению стихии. Потому синоптики прогнозируют снова грозы с градом и шквальным ветром. Спасатели призывают людей держаться подальше от высоких деревьев.

Новости Украины: в Виннице сильный ветер повалил деревья, от падения вишни пострадала женщина

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