Везли из Коцюбинского аж в Макаров: под Киевом женщина умерла в карете скорой

Специалисты говорят, что в фонде реанимационных коек на тот момент свободные места были только в Макарове.

Под Киевом женщина умерла в карете скорой помощи, когда ее везли из Коцюбинского аж в Макаров.

Жители Коцюбинского 19 сентября провели в последний путь свою односельчанку Нелю Кандаурову.

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Об этом сообщает сообщество "Громада Коцюбинского" в Facebook.

"Природа оплакивала человека, который так любил жизнь. Неля была искренней, доброжелательной и большим трудоголиком. Много лет именно благодаря этим золотым рукам поселок расцветал. Неля помогала выращивать и ухаживать за цветами и растениями в поселке, поскольку цветы были ее жизнью. Жаль, что не удалось спасти такую молодую женщину, скорая так и не довезла ее до Макарова ", — говорится в сообщении.

Жительница Коцюбинского, журналистка Ирина Федорив подчеркивает, что скорая везла Нелю через Киев.

Стоит отметить, что поселок не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним населенным пунктом, кроме Киева.

"Через Киев, в Макаров.. Скорая... Это то, что я отмечала на заседании подкомитета Верховной Рады, когда говорила о том, что надо срочно присоединять поселок к Киеву. Мы без медицины, без нормального количества пожарных... Пожарка на пожар приезжала из Бучи...", — написала Ирина.

Журналистка вспомнила, как после акции под комитетом, которая была в 2020 году, когда обсуждали вопрос Коцюбинского, так же умерла другая женщина по фамилии Вовченко.

В Департаменте здравоохранения Киевской областной госадминистрации ТСН.ua объяснили, что в Коцюбинском есть семейная амбулатория только первичного звена.

"Куда доставлять пациента — решают врачи скорой на месте. Больных, нуждающихся в госпитализации, везут и в Бучу, и в Ирпень, и в Макаров. Все зависит от наличия свободных мест в больницах, или от специфики помощи, когда пациент нуждается в какой-то специфической узкопрофильной помощи", — рассказали нам в Департаменте.

Руководитель Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Оксана Шарко в комментарии ТСН.ua отметила, что свободные места на тот момент были только в Макарове.

"У нас есть фонд реанимационных коек и на тот момент только там были свободные места...", — подытожила Шарко.

Справка: Коцюбинское — поселок в Киевской области площадью 87 га. Административный анклав Святошинского района города Киева, эксклав Бучанского района. Население — 16 900 человек. Основан в 1900 году.

Отметим, что в июле 2020 поселок Коцюбинское Верховная Рада включила в Бучанский район Киевской области. Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490, в том числе семь укрупненных районов Киевской области вместо нынешних 25. Вместе с тем в состав Бучанского района включена территория Коцюбинской поселковойтерриториальной общины.

Напомним

17 июля 2020 года Верховная Рада ликвидировала 490 районов и создала вместо них 138 новых .

. В сентябре 2018 года Киевский городской совет просил Раду рассмотреть присоединение поселка Коцюбинское Киевской области к столице, и ранее Коцюбинское согласилось создать агломерацию с Киевом;

в июле 2020 года мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко повторно выступил за присоединение Коцюбинского к Киеву;

Ранее Киевский апелляционный суд признал незаконным решение о присоединении Коцюбинского к Ирпеню.

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