"Везли ребенка на день Николая": в Запорожье прощаются с детьми и их семьями, которых убил Путин

Стали известны новые подробности недавних обстрелов Запорожья КАБами, которые по городу 6 декабря в очередной раз выпустила путинская армия. В результате этих прилетов среди 10 погибших были целые семьи с детьми, несколько десятков человек получили ранения.

Как сообщила в соцсети директор Запорожской гимназии № 93 Оксана Гаркуша, в результате попадания погибли две ученицы этого учебного заведения. По данным местных правоохранителей, часть людей в момент прилета находились в автомобилях, которые в свою очередь двигались возле одной из торговых площадок города.

Коллектив гимназии № 93 в соцсетях уточнил, что среди погибших были найдены две их ученицы – 9-классница Татьяна Сыроватко и 6-классница Екатерина Лысенко.

Директор гимназии Оксана Гаркуша в комментарии для ТСН.ua рассказала следующее: "Обе девочки были очень хорошими и светлыми детьми. Это большая потеря для нас. Эти девочки – сокровище для нас. Таня была старшеклассницей, прибыла к нам два года назад из Вольнянского района, помню, как она пришла с мамой, я принимала документы. За эти два года девочка показала себя ярко, сплачивала около себя детей. Была очень порядочным и воспитанным ребенком. Классная руководительница Тани сказала, что это был ребенок с Украиной в сердце. На патриотических мероприятиях она всегда была первой. Во время прилета Таня была с мамой в авто (женщина тоже погибла - Ред.)".

9-классница Татьяна Сыроватко погибла вместе с мамой. Фото: соцсети.

О младшей ученице директор гимназии говорит, что это была лидер с детства:

"Катю я учила. Это очень серьезный ребенок, лидер. В их классе очень много мальчиков, она им твердо говорила, обращаясь: "Мальчики, у нас не списывают. Мальчики, вы должны учиться. Была борцом за справедливость. Она всегда мне говорила в конце урока: "Спасибо вам за урок". Этот ребенок был со взрослыми мыслями, умела анализировать, умела дойти до сути. Думаю, что у нее было очень большое будущее. Была очень талантливая".

6-классница Екатерина Лысенко. Погибла вместе с мамой и папой. Фото: соцсети.

К этому глава гимназии добавляет: " Насколько я поняла, родители Екатерины куда-то везли ребенка на день святого Николая. Возможно, чтобы устроить праздник".

Как рассказали ТСН.ua источники в правоохранительных органах, когда пришло время брать образец ДНК у одного из родственников Лысенко, то родной дядя Кати едва смог пройти эту процедуру.

"О Катерине Лысенко известно, что она находилась в тот момент с мамой и папой в автомобиле. Все они погибли. Родной дядя Екатерины, несмотря на опыт работы в правоохранительных органах, едва смог сдать образец ДНК, эта трагедия настолько сильно ударила по нему, что после потери родных он едва смог сделать все необходимые процедуры", — рассказали ТСН.ua источники в правоохранительных органах Запорожья.

По словам учителей этой гимназии, сегодня было прощание с ученицами. "Завтра будут похороны Татьяны, послезавтра – Кати", — добавила Оксана Гаркуша.

Ранее сообщалось о том, что россияне в День святого Николая убили 14-летнюю Таню и 11-летнюю Катю из Запорожья.

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