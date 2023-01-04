Везут за границу, чтобы отвлечь от войны: на Волыни для детей военных устроили необычный досуг

В Луцке волонтеры уже во второй раз организуют для детей военных путешествие за границу. Летом школьники побывали в Чехии, теперь – едут в Польшу. Это дети, родители которых воюют или погибли на передовой, говорится в ТСН.

Отец семилетней Яны, собирающейся в путешествие, военный. Мужчина недавно приехал из Луганщины в отпуск и счастлив, что пока он защищает Украину от врага, его дочь может хоть ненадолго забыть о войне.

"Я бы не подумал, что в четыре года, в два, ребенку семь лет — они будут знать, что такое взрыв, что такое сирена, когда тебе сынок в 2 года подбегает и кричит "ой, сирена"..."- рассказывает он.

Ивана в путешествие провожает мама, его отец погиб на фронте почти четыре месяца назад. Мальчик по нему очень скучает. “Очень тяжело и ребенок закрыт. Надеемся, что это ему даст общение с другими детьми. Должны жить, научиться жить без своего папы”, - говорит мама мальчика.

Для детей защитников – это уже вторая совместная поездка за границу, ее организуют волонтеры. Многие школьники, которые в первое путешествие ехали как дети военных, отправляются в путешествие уже как дети погибших героев. "На этот раз группа набралась быстрее, к сожалению, конечно, потому что есть те, чьи родители еще воевали в августе, а в сентябре уже не стало их родителей", — рассказывает волонтер Сергей.

Волонтеры организовали для детей военных поездку за границу

Неделю школьники будут жить в горах у польского города Вроцлав. С ними будут работать психологи, каждый день обещают и экскурсии. “У территории этого лагеря есть фермерство, животные, олени. Также у них будет поездка в аквапарк, город Вроцлав, так же экскурсия”, — добавляет Сергей.

С украинскими песнями и верой в победу дети едут на украинско-польскую границу.

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