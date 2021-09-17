Вход по "грин-пассу" и увольнение из-за отказа от прививки: какие ограничения вводят в Европе для остановки пандемии

В Европе возвращаются к ограничениям из-за коронавируса, но распространяются они не на всех.

Коронавирус в мире снова стремительно распространяется и страны постепенно начинают восстанавливать COVID-ограничения. Впрочем, благодаря вакцинации против коронавируса, которая стремительно набирает обороты, в этом году карантин будут более лояльными, но только к тем, кто получил прививку.

ТСН.ua рассказывает, которые ковидные ограничения вводят сейчас в Европе из-за распространения коронавируса.

Польша

Маски в Польше:

Есть обязательное требование закрывать нос и рот маской внутри зданий. Необходимо одевать именно маску: платки, банданы, каски использовать нельзя.

Нет обязанности носить маски на открытом воздухе (например, на улице, в парке, на бульварах, на пляже).

Во время поездки на личном автомобиле маска не нужна.

Детям до 5 лет не нужно носить маски.

Открыто в Польше:

Рестораны — до 75% заполненности.

Отели — до 75% заполненности.

Музеи и галереи (не более 1 человека на 10 м²).

Библиотеки (не более 1 человека на 10 м²).

Кинотеатры, театры, оперы и филармонии — до 75% заполненности.

Парки аттракционов — до 75% заполненности.

Дискотеки, ночные клубы — максимум 150 человек.

Ярмарки, конференции, выставки (лимит 1 человек на 10 м²).

Магазины, почтовые отделения, торговые центры (лимит 1 человек на 10 м²).

Салоны красоты, парикмахерские, косметологи, тренажерные залы, фитнес-клубы, бассейны, аквапарки (лимит 1 человек на 10 м²).

Церкви — до 75% заполненности.

Аудитория на спортивных объектах — до 50% от вместимости.

Общественный транспорт

На 100% заполненность.

Пассажирам следует носить маски, закрывающие рот и нос.

Польским музеям, театрам, операм, филармония, пока разрешено работать, но в строгом санитарном режиме. Например, действует лимит посетителей — 1 человек. на 10 м 2. А если это на свежем воздухе, то заполненность должна быть не более 75%, дистанция — 1,5 м между зрителями или слушателями.

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Ограничение не касается лиц, полностью привитых против COVID-19.

Кинотеатры также могут принимать, но с заполняемостью не более 75%. Во всех помещениях граждане должны быть в масках.

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Концертная деятельность в закрытых помещениях восстанавливается при условии, что зрители или слушатели имеют доступ к не более 75% количества мест, между ними соблюдены дистанцию в 1,5 м и масочный режим. На улице разрешается привлекать к мероприятию не более 250 человек, но к этому лимиту не засчитываются люди, привитые против Covid-19.

Свадьбу можно организовывать, но разрешено приглашать до 150 гостей. Также должно быть соблюдено между столами дистанцию.

Ночные клубы, дискотеки и другие места, работают, но в санитарном режиме. Максимальное количество участников — 150. Ограничения также не касается лиц, полностью привитых против COVID-19.

Карантин по возвращении из-за границы

В Польше, где по состоянию на 17 сентября прошли полный курс вакцинации против коронавируса (получили две прививки) 19,2 млнчеловек, из-за штамма "Дельта" восстанавливают обязательный 10-дневный карантин для людей, которые будут въезжать в страну из государств, которые не входят в Шенгенскую зону и не относятся к пространству ЕС, в том числе и из Украины. Нововведения вступают в силу с 24 сентября.

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Впрочем, карантин можно будет досрочно прекратить, через 7 дней, в случае отрицательного результата теста. Также изоляция не будет распространяться на людей, которые полностью вакцинированы против коронавируса, а также детей до 12 лет, находящихся под наблюдением вакцинированных родителей.

В Польше считают, что самой большой гарантией с точки зрения безопасного пребывания и возвращения в страну именно наличие сертификата о полной вакцинацию.

Италия

Италия, как и Украина, поделена на четыре категории в зависимости от эпидситуации: есть "белые", "желтые", "оранжевые" и "красные" регионы. В последних запрещено без необходимости передвигаться не только между отдельными городами и провинциями, но и внутри городов. Туда снова вернулись декларации о передвижении, которые правоохранительные органы проверяют у всех, кто выходит из дома.

Въезд и выезд в регионы с "красным" и "оранжевым" уровнем возможны только в связи с работой, учебой или по медицинским или по другим особых причин. В таких регионах закрыты бары и рестораны: они могут работать только на вынос или с доставкой на дом. Также в итальянских населенных пунктах в "красных" зонах запрещена розничная торговля, за исключением работы аптек, продуктовых, табачных магазинов и газетных киосков.

Впрочем, пока "красных" и "оранжевых" регионов в Италии нет, а "желтой" является лишь Сицилия, все остальные — "белые". В регионах, где ослаблен карантин, барам и ресторанам разрешено работать с приемом клиентов. Также работают музеи и архитектурные объекты.

Как пишет CNN, с 6 августа для входа в культурные объекты, такие как музеи или галереи, развлекательные и спортивные комплексы, тематические парки, спа-салоны, рестораны или кафе, нужен сертификат "Certificazione verde", или "зеленый пропуск". Также это распространяется на внутренние рейсы, поездки на поезде между регионами и морские перевозки с 1 сентября.

Те, кто был вакцинирован в других странах, не имеют права на получение итальянского пропуска, но принимается так называемый "паспорт вакцинации ЕС". Пропуск показывает, что человек вакцинирован; имеет отрицательный результат в течение последних 48 часов или вылечился от коронавируса в течение последних шести месяцев.

Всех у, кого не будет ковид-сертификата, отстранят от работы. А на тех, кто осмелится прийти на работу без документа, или же подделать его, ждут штрафы.

Насчет итальянских школьников, то, как пишет Euronews, почти во всех регионах страны они вернулись за парты. Но взрослым для доступа в образовательные учреждения обязательно нужно показывать "зеленый пропуск". Это касается и всех педагогов, и родителей.

Студентам в Италии, между тем, чтобы попасть на лекции и экзамены необходим также "грин-пасс". В Италии обновленные правила будут действовать минимум до конца года.

Франция

С 9 августа Франция сделала так называемый "паспорт вакцинации" против COVID-19 обязательных для всех, кто хочет посещать определенные меры и места. Это означает, что каждый, в том числе иностранных путешественников, теперь должен доказать наличие вакцинации или отрицательный результат теста, сделанный за 72 часов до посещения таких мест.

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С 19 мая во Франции открылись музеи и кинотеатры с ограниченным количеством мест. Зрителям разрешено вернуться в музее, на арены, памятники, театры, но до 800 человек в помещениях и 1000 — на открытых площадках.

Посетители прежнему должны носить маски в общественных местах, таких как вестибюли гостиниц, музеи, кинотеатры, а также на основных улицах города, которые очень людные.

Также во Франции ввели обязательную вакцинацию для всех медицинских работников, иначе им пригрозили не выплатить зарплаты или отстранять от работы. В Париже и других крупных городах врачи вышли на улицы, чтобы выразить свой протест.

Швейцария

С 13 сентября доступ ко многим сферам в Швейцарии разрешен только вакцинированным, тем, кто переболел или имеет свежий ПЦР-тест. В частности, требование о наличии сертификата распространено на все закрытые помещения баров и ресторанов, а также в театры, кинотеатры, казино, бассейны, музеи, зоопарки и т.д.

Гости без сертификата в заведениях общественного питания или на мероприятиях или местах, где требуется сертификат, могут быть оштрафованы на 100 франков (2 871,33 грн.)

Обязательства иметь ковид-сертификат не действует:

в общественном транспорте, в учреждениях розничной торговли и в транзитной зоне аэропортов;

в рамках мероприятий в частных помещениях (до 30 человек);

в пределах заседаний парламентов всех уровней и муниципальных (общинных) сборов граждан;

- в пределах персональных услуг (парикмахерские, терапевтические и консультационные услуги, услуги общественного питания в точках массовых социальных контактов/рестораны в супермаркетах).

Отменено в стране и обязательное ношение масок на открытых площадках и в зонах общедоступных общественных учреждений, на территории мест отдыха и на летних террасах ресторанов. В салонах автобусов и трамваев или троллейбусов, а также в поездах масочный режим сохраняется. Отменяется обязанность носить маски на работе. Однако людям рекомендуют носить маску там, где невозможно соблюсти дистанцию в 1,5 м.

Обязанность работать на "дистанционке" теперь в стране заменено на рекомендацию: работодатели освобождаются от обязательства проводить повторные тесты.

Германия

Власти Баден-Вюртемберг, на юго-западе Германии, с 13 сентября ввели радикальные ограничения для непривитых взрослых — самые жесткие, действующие сейчас в стране. В частности, если отделения реанимации будут переполнены больными с коронавирусом, то граждане без вакцинации не смогут участвовать в общественной жизни.

В случае ухудшения ситуации, непривитым запретят посещать рестораны, культурные и спортивные мероприятия. Также им будет необходимо свести к минимуму все социальные контакты. Исключения — дети до 12 лет и беременные женщины.

"Клиенты ресторанов, культурных заведений, фитнес-клубов обязаны перед посещением предоставить доказательства полной вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный тест. Однако для сотрудников, работающих в социальной сфере этого обязательства пока не существует", — цитирует dpa заявление, подготовленное в Баден-Вюртемберг для Конференции министров здравоохранения.

В общем в Германии введено обязательное ношение медицинских масок в магазинах и в общественном транспорте. Но запрещено носить маски из ткани и прикрывать рот и нос предметами одежды в общественных местах.

Кроме того, появилась инициатива вводить строгие правила в отношении сотрудников в Германии: они должны либо пройти полную вакцинацию, или регулярно проходить тестирование за свой счет. Сейчас это решение еще не принято на уровне страны.

Также разрабатывается идея, чтобы позволять пользоваться поездами дальнего следования и внутренними рейсами, самолетом только вакцинированным, тем, кто выздоровел или показал актуальной отрицательный тест.

Дания

А вот датские власти сняли все запреты, связанные с пандемией COVID-19 в стране. В частности, в Дании отменено обязательное ношение масок, перчаток и социальная дистанция. В то же время, ношение защитных масок остается обязательным в аэропортах, также датчанам рекомендуется носить их во время посещении врача, центров тестирования или больниц.

С 10 сентября вход ко всем общественных заведений — свободный. Также в Дании не будут требоваться для прохода в рестораны, клубы и другие общественные места QR-коды.

Школьники продолжают обучение в стандартном режиме. А работники, которые должны работать в офисах, вернулись туда с "дистанционки". Впрочем, это не отменяет самоизоляцию для тех, у кого официально обнаружат COVID-19.

В то же время для иностранцев в Дании хранятся строгие ограничения на въезд через границу. Но условия отличаются от того, из какой страны едет человек. Например, туристы из Германии обязаны пройти тест на COVID-19. В целом это стандартные условия: либо документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Австрия

С пандемией готовы "попрощаться" в Австрии, но речь идет только о вакцинированных гражданах. Для тех, кто не сделал прививку, и в дальнейшем будут действовать ограничения.

Австрийский канцлер предупредил, что в стране не намерены внедрять новые локдауны для вакцинированных, зато непривитые могут готовиться к следующим ограничений. Для них закроют ночные заведения общественного питания и крупные мероприятия.

Вакцинированные люди должны будут носить маски FFP2 в магазинах второстепенной важности, таких как магазины одежды, канцелярских товаров и тому подобное. Тем, кто прошел вакцинацию, не нужно будет носить маску, хотя они все же рекомендуются.

Маски FFP2 (респираторы) снова будут обязательными в супермаркетах и общественном транспорте. К этому обязательными были только тканевые маски.

Также среди нововведений: продлен тесты на антигены, которые теперь будут действительны только 24 часа, раньше было 48 часов. Но, если в стране станет госпитализированных, то для баров, ресторанов, тренажерных залов, парикмахерских и других мест потребуется ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или доказательство о выздоровлении. Тест на антиген принимать не будут.

Греция

В стране в некоторых регионах действует комендантский час и запрет на музыку (Ираклион, Икария, Мессиния, Арголида, Эвритания, Ахея, Элида). Также есть требование носить маски, а кафе и рестораны могут обслуживать невакцинированных только на летних террасах.

С 13 сентября тем, кто не сделал прививку (и туристам) нельзя посещать заведения общественного питания и развлекательных заведениях, а для поездок на всех видах транспорта необходимо сдавать ПЦР-тест на коронавирус

Для посещения ночных клубов и туристических мест необходимо иметь доказательство вакцинации от коронавируса или справку о выздоровлении.

Бельгия

Власти Бельгии отменили большинство ограничений. Снова заработали отели, рестораны, бары и кафе. Преимущественно клиентов в заведениях питания принимают на открытых летних площадках. На мероприятиях большим количеством людей необходим сертификат вакцинации, справка о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест.

Масочный режим обязательным на улицах, транспорте и общественных местах. Исключение — дети до 12 лет.

Норвегия

В Норвегии все коронавирусные ограничения остаются в силе, но правительство обещает их отменить, когда все взрослые жители пройдут полный курс вакцинации. Конкретной даты пока нет.

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