Вице-президент Европарламента об освобождении Крыма в ближайшее время: "Считаю это нереалистичным"

Пашку прогнозирует, что Крым станет одной из главных тем дискуссий в конце войны, поэтому Украине нужно подготовиться вместе с Западом.

Украине вряд ли удалось бы деоккупировать Крым в ближайшее время до освобождения Донбасса, как это рекомендуют многие западные военные эксперты. Для этого нужно провести грандиозную военную операцию.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал экс-министр обороны Румынии и действующий вице-президент Европарламента Иоанн Мирча Пашку.

"Вы же знаете, я был министром обороны, поэтому имею какие-то базовые знания. С моей точки зрения сейчас деоккупация Крыма кажется грандиозной военной операцией. Достаточно посмотреть на то, что происходило во времена Второй мировой с обеих сторон. Имею в виду впервые, когда немцы и румыны оккупировали Крым. И потом, во второй раз, когда россияне, советы, оккупировали Крым. Вы можете увидеть, как это сложно", – убежден Пашку.

Он объяснил, почему не соглашается с советами западных специалистов по освобождению полуострова.

"Поэтому я не думаю, что Украина действительно может это сделать прямо сейчас с десантной операцией, не находясь вблизи Крыма, которая требует вещей, которые пока невозможны. Поэтому, я бы сказал, что не соглашаюсь с этими советами, которые исходят даже от военных специалистов. Я считаю это нереалистичным", — отметил экс-министр обороны Румынии.

Он также отметил, что Крым – очень чувствительная вещь для россиян. Пашку привел пример бурной реакции президента РФ Владимира Путина, "когда что-то произошло на Крымском мосту". Политик заверил, что россияне полуостров "просто так не отдадут" еще и учитывая преимущества, которые они получили в Черном море вместе с оккупацией Крыма.

"Черное море практически контролируется Россией после захвата Крыма. И очень трудно сейчас обеспечить режим, по которому другим будет позволено делать то, что россияне не захотят. Поэтому я ожидаю, что Крым станет одной из главных тем дискуссий в конце (войны – ред.). И вы должны себя подготовить к этому вместе с Западом, чтобы выйти с позицией, которая сможет изменить там баланс сил. Иначе россияне будут отчаянно за это цепляться", – посоветовал вице-президент Европарламента.

Напомним, и в феврале, и в марте экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес не раз подчеркивал, что Крым – это решающая территория. По его мнению, деоккупация полуострова является главной задачей для победы Украины в войне. Ходжес считает, что освободить Крым возможно раньше Донбасса, однако для этого необходимо соответствующее вооружение, в частности, дальнобойное.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля подчеркнул, что деоккупация Крыма является безальтернативной целью для государства. Несколько ранее советник председателя ОП Михаил Подоляк отмечал, что война не закончится, пока не будут освобождены Крым, Донбасс и другие захваченные врагом территории Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.