Вице-президент США Вэнс набросился с критикой на Европу: как на него реагировали на Мюнхенской конференции

Джей Ди Вэнс во время заседания Мюнхенской конференции набросился с критикой на Европу и сразу покинул зал. Как на это отреагировали европейские политики?

Вице-президент США на Мюнхенской конференции безопасности набросился с критикой на Европу. Мол, те отклонились от демократии. Не менее ошеломляющими в последние дни стали заявления относительно переговоров действующей команды Белого дома с россиянами. На Мюнхенской конференции находится и президент Владимир Зеленский. По его словам – четкого плана перемирия у американцев пока нет. С американской делегацией Зеленский сегодня будет иметь отдельную встречу.

О скандальных заявлениях нынешнего Мюнхенского форума и перспективах переговоров между Украиной и Россией – в материале корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что главную опасность он видит не в России или Китае. Вместо этого он считает, что Европа забыла, что такое демократия. Он раскритиковал, что на Мюнхенскую конференцию не допустили немецких друзей Путина - представителей партий "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт".

"Если вам не нравится их мнение, это не значит, что их не надо слушать", – заявил Вэнс.

"Хотя администрация Трампа очень обеспокоена безопасностью Европы и верит, что мы можем достичь разумного урегулирования между Россией и Украиной, мы также считаем, что в последующие годы Европе важно существенно усилить свою оборону. Угроза, которую я больше всего боюсь в отношении Европы, это не Россия, не Китай и не другие внешние факторы. Меня волнует угроза изнутри - отход Европы от некоторых ее основных ценностей, ценностей, общих с США. В Вашингтоне есть новый шериф, и под руководством Дональда Трампа, даже если мы не согласны с вашими взглядами, мы будем бороться за то, чтобы защитить ваше право выражать их на публике, соглашайтесь или не соглашайтесь", – заявил Вэнс.

Такая речь шокировала многих, европейцы демонстративно не аплодировали, некоторые смеялись. Вэнс не стал оставаться на конференции и сразу уехал оттуда. Также известно, что уже началась встреча Венса и Зеленского.

Владимир Зеленский

В Мюнхене глава Украины имел уже ряд двусторонних встреч, в частности с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также он выступил на панельной дискуссии с американскими сенаторами. Сегодня в общении с прессой он заявил, что американцы до сих пор не имеют четко определенного плана завершения войны

Встречи продолжатся и завтра. Владимир Зеленский утром выступит на главной сцене Мюнхенской конференции. Он убежден – учитывая конфронтационный курс Штатов европейцы сейчас сильнее будут поддерживать Украину. Потому что это и их безопасность тоже.

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