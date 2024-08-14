Вид квартиры Ирины Фарион поразил следователей: дочь рассказала, что они там увидели

Перед смертью Ирина Фарион оставила небольшую записку в своей квартире.

После убийства Ирины Фарион, которое произошло в конце июля, в рамках следственных действий правоохранители провели осмотр квартиры, где жила языковед, и были удивлены тем, что они там увидели.

Что именно удивило следователей, рассказала дочь Ирины Фарион – София Семчишин – в эксклюзивном интервью ведущей ТСН Соломи Витвицкой.

"Понимаете, это [дом – ред.] такая сакральная вещь, куда стараешься никого не пускать. Но когда зашли следователи, они заметили, что это квартира, где есть миллионы книг и больше ничего… И много меда, потому что она любила кофе с медом. Это их так удивило", – рассказала София Семчишин.

Она добавила, что в квартире также был найден лист бумаги, на котором Ирина Фарион записала планы по выпуску своей авторской программы "Ген украинцев". В частности, языковед собиралась в сентябре продвигать видео о повстанческом генерале Иване Трейко – последний выпуск программы, который она успела записать.

У квартирі Ірини Фаріон знайшли її нотатки з планами / Фото: скриншот с видео

"Я уверена, она не чувствовала, что произойдет", – отметила София Семчишин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ирина ФАРИОН: семейные тайны и битва словом! Щемящая ПРАВДА от дочери! Эксклюзив ТСН!

Напомним, София Семчишин показала последнее фото Ирины Фарион, сделанное за месяц до убийства.

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