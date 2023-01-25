Видео их помолвки забанили россияне: в Луцке поженились гранатометчик, на войне потерявший ноги, и его возлюбленная

На церемонии бракосочетания влюбленных были не только родственники и друзья, но и побратимы Сергея.

В Луцке обручились 24-летний гранатометчик из Ровенщины, который на войне потерял ноги, и фельдшерка из Волыни, говорится в ТСН.

Историю любви Сергея и Светланы ТСН рассказывала месяц назад. Видео их сватовства только за сутки в соцсетях набрало почти три миллиона просмотров, но его забанили россияне, которые начали жаловаться на публикацию.

Летом в Николаевской области боец получил тяжелые ранения, ему спасли жизнь, однако парень остался без ног. Это не помешало счастью. Он сделал предложение любимой и она ответила «да».

На церемонии бракосочетания влюбленных были не только родственники и друзья, но и побратимы Сергея. Венчаться и гулять свадьбу влюбленные запланировали уже после победы. Тогда, говорят, смогут станцевать и первый свадебный танец, потому что уверены, что Сергей уже будет ходить на протезах.

Напомним, накануне стало известно, что Валерий Залужный унаследовал миллион долларов и пожертвовал его на армию. Об этом узнало американское издание "Нью-Йорк Таймз" и уже подтвердили ТСН в пресс-службе ВСУ. Средства завещал украинскому генералу американец украинского происхождения Григорий Степанец, еще в 90-х уехавший в США, где позже работал разработчиком программного обеспечения.

Читайте также:

Мужчину убили, а у нее под легкими пуля: оккупанты расстреляли машину волонтеров, развозивших Сумщиной хлеб

В разрушенных обстрелами школах Лимана восстанавливают классы, чтобы учить детей, живущих с родителями в подвалах

Тишина — повод для беспокойства: жители Херсона ждут коварство врага в моменты, когда нет обстрелов