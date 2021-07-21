Видео исчезло: камеры наблюдения в Днепре не зафиксировали злоумышленника, который установил взрывчатку

Кто был мишенью злоумышленников и есть ли подозреваемые — сейчас и полиция, и СБУ от комментариев воздерживаются.

Только чудом обошлось без пострадавших после взрыва в центре Днепра. Взрывное устройство было спрятано в водостоке. В этом здании расположены офисы и квартиры.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Взрыв был такой силы, что стекла разлетелись по центральному проспекту Днепра. Осколками усеян весь тротуар. Взрыв прогремел на центральном проспекте города около семи утра. Пешеходам крупно повезло. В момент взрыва на обычно оживленной участке проспекта было пусто.

Рядом областное управление юстиции, отделение банка и несколько магазинов. Работники ошарашены, говорят, повезло, что взрыв произошел до начала рабочего дня.

Эпицентр взрыва находился у входа в трехэтажное здание. В трубе водостока на магните было установлено взрывное устройство. Рядом — пустое помещение. Его как раз ремонтировали, чтобы открыть ресторан. А здесь вход в подъезд, где на верхних этажах расположены офисы и жилая квартира.

В подъезде — несколько детских колясок, а еще люстры, зеркала, лепнина и выставка ретро-фотографий. Владелец офисных помещений — депутат областного совета. Он здесь принимал представителей партий и общественных организаций. Кто мог устроить взрыв — версий у нет. «Версии ни у меня, ни у правоохранительных органов нет. Наверное, это как-то связано, я думаю, с политикой. Никаких угроз ни от кого не поступало. Не понимаю, за что это могло произойти», — говорит владелец помещений Юрий Симонов.

Новости Украины: в Днепре взорвалось устройство, которое спрятали в водостоке

Камеры наблюдения есть, но злоумышленников не зафиксировали, а само видео исчезло. "Видно от взрыва сгорел блок питания", - говорит депутат.

На месте взрыва работают эксперты, полиция и СБУ. Среди вещественных доказательств — металлические шарики. Вероятно, с взрывного устройства, говорят следователи. Часть центрального проспекта перекрыли. Поэтому в центре образовались немалые пробки. Пропускали только общественный транспорт. И только через пять часов разблокировали движение.

Кто был мишенью злоумышленников и есть ли подозреваемые — сейчас и полиция, и СБУ от комментариев воздерживаются.

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