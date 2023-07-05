Видео с ней облетело мир: самую маленькую пострадавшую от удара в Краматорске девочку выписали из больницы

Из больницы выписали — 9-месячную девочку — самую младшую пострадавшую, которая была с родителями в ресторане во время прилета в Краматорске.

ТСН встретилась с Мией и ее матерью в столице. Сюда, в город, где живут, их скоро привезли на следующий день после взрыва. Ярина вместе с дочерью ездили в Краматорск на несколько дней – отвезти волонтерскую помощь и встретиться с мужем и папой–военным. В пиццерию, куда россияне неделю назад запустили ракеты, они зашли на несколько минут, чтобы забрать еду. Когда раздался взрыв мужчина спиной прикрыл и жену, и дочь.

ТСН встретилась с Мией и ее матерью в столице.

Они выбрались сквозь завалы своими силами. У малышки перелом височной кости, а также множественные колотые раны головы. После обследований девочку прооперировали и накануне уже отпустили домой.

Напомним, что накануне в столице простились с украинской писательницей Викторией Амелиной. Ее сердце перестало биться 1 июля. 37-летняя литераторка скончалась на четвертый день после тяжелых ранений в результате вражеских обстрелов центра Краматорска. Она стала 13-й погибшей. Еще более 60 человек получили ранения, находясь в пиццерии.

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