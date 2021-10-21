Видеоблогом — по соседу: в Черкасской области тракторист выкладывает в Интернет перипетии войны за границу на огороде

Видеоблогом — по соседу: в Черкасской области тракторист выкладывает в Интернет перипетии войны за границу на огороде

На снятых кадрах идет война за сантиметры.

Постоянные ссоры с соседом из-за границы на огороде, которую ведет в Черкасской области блогер-тракторист Дядя Саша, известны всей стране — его видео набирают миллионы просмотров.

О том, помогает ли такая популярность прийти к согласию в соседской войне, говорится в спецпроекти "На грани" в ТСН.19:30.

В селе Балаклее на улице с громким названием Добрососедская Саша живет, как в сказке — и поле пшеницы его, и поле сои тоже его, и грядки картофеля его. И все было бы хорошо, если бы не сосед Анатолий, с которым у "земельного магната" общая граница сразу на трех участках. И постоянные наступления на границу.

Все перипетии войны за границу Саша публикует в своем видеоблоге. Миллионы просмотров набирают ролики под названием "сосед падло". На снятых кадрах идет война за сантиметры, для этого пашется борозда, как пограничная полоса, поправляется покосившийся через соседский подкоп забор.

Но есть в этой войне, за которой с улыбкой наблюдают в Сети, малозаметный, но очень неприятный побочный эффект. Сосед заблокировал Саше приватизацию этого участка. Сессия сельского совета не приняла соответствующего постановления, поскольку Анатолий пожаловался, что после приватизации у него не будет заезда к своему участку.

Анатолий и его жена убеждают съемочную группу ТСН, что не делают вреда соседу, а лишь защищаются в рамках закона. Показывают документы и чертежи земельных участков. Говорят, что не против, чтобы сосед приватизировал свой участок, но пусть позволит им ездить через нее трактором. Другой дороги, мол, нету.

"Ну вот вопрос выеденного яйца не стоил, ну просто дай - позволь заехать, все! Все, какие вопросы. Нет! Ну, вот принципиально! Пять метров! Все! Это же было оптимальное решение. Можно вообще через Аляску прилететь. Ну, дороговато, понимаешь. Все можно, Земля ведь круглая! " — эмоционально объяснял Анатолий.

Чтобы решить земельный спор сосед приглашал геодезистов. Здесь работала земельная комиссия сельского совета. Но договориться о заезде на огород Анатолию не удается.

Сельская председатель Балаклеи и руководитель земельного отдела сельсовета уверяют, что блогеру-трактористу все равно утвердят приватизацию земли, несмотря на протест соседа. "Там нет законных оснований предоставить отказ, понимаете. У него на данном участке есть недвижимость и технический паспорт на нее ", — объясняют в сельсовете.

Но ждать соответствующее решение пришлось целый месяц. И даже когда документ о приватизации в сельском совете уже был выдан, нет гарантии, что сосед Анатолий не обжалует его в суде.

На грани | блогер-тракторист - поможет ли популярность в Сети примириться с соседом

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