Видеть мозгом: оставшийся без глаз боец пытается получить для Украины технологию цифрового зрения

Владислав Ещенко – военный сапер полностью потерял глаза во время боевой задачи. Таким людям могут помочь новые технологии так называемого "цифрового" или "искусственного" зрения – это когда для изображения используют не глаза, а только мозг. Пока такие методы существуют в виде экспериментального лечения. Однако боец вместе с волонтерами мечтает не просто получить цифровое зрение, а привезти эту технологию в Украину, чтобы все кто, в результате войны остались без глаз, могли снова видеть, говорится в ТСН.

Влад родом из Горловки, в 2014 году, когда еще был школьником с отцом переехали в Славянск. Когда Россия во второй раз пришла забирать его дом, Влад собрался и ушел добровольцем. В гражданской жизни Влад занимался гуманитарным разминированием. Поэтому в ВСУ попал в инженерно-саперный взвод. Ранения Влад получил в августе 22-го неподалеку Бахмута во время боевого задания — сдетонировали боеприпасы. “Сразу тьма, глухота. Холод наступил очень сильный, я помню, как с меня срезали броню, полили водой и я отключился”, — вспоминает мужчина.

Он впал в кому на 10 дней, состояние было критическим. У Влада было обожжено тело и лицо, частично потерянный слух, 30 осколков по всему телу. Его отец, господин Александр говорит, сменявшиеся врачи, отделения, он уже потерял счет операциям – при жизни сына боролись десятки специалистов. "Я с того дня, как его перевели в челюстно-лицевую, я грубо говоря, прожил с ним 4 месяца в госпитале", — рассказывает мужчина.

Бойца снова учили говорить, есть и ходить и едва признались ему, что глаза пришлось удалить. “9 августа тот Влад, который был раньше, погиб, жить надо учиться заново. Если сравнить глаза с яйцом, если его очень сильно взболтать и вся консистенция превращается в однородную массу, то же самое с глазом происходит. Спасти их невозможно, их удалили, чтобы не было гангрены”, — объясняют медики.

В глазных яблоках у Влада стоят протезы, они отвечают только за эстетику. Друзья и знакомые бойца, еще во время его лечения в госпитале, начали искать технологии, которые помогут вернуть Владу зрение. На поиски отозвалась украинская офтальмологиня в Праге – Татьяна Довжин. Татьяна разослала запросы во все лаборатории мира, занимающиеся исследованиями, связанными со зрением. Профессор Эдуардо Фернандес, работающий в Испании, отписал, что он работает над так называемым "цифровым зрением". “Стоит камера на очках и передает изображение на датчик, в ней есть программа использующая искусственный интеллект. Она переформатирует информацию и далее эта информация идет на следующий чип, который стоит в зрительной коре головного мозга. Это изображение из сотни световых точек, например, если мы возьмем стакан, они не видят этот стакан, они будут видеть из ста точек стакан, этот искусственный интеллект помогает сформировать этот импульс”, — объясняет Татьяна.

Татьяна была в лаборатории профессора Фернандеса. Эта технология себя хорошо показала на крысах – им вживляли чип в мозг. Сейчас команда получила испанскую лицензию, чтобы продолжать исследования с людьми. Однако пока чип можно использовать только в течение 6 месяцев. Двое полностью незрячих пациентов опробовали технологию на себе, говорит профессор Фернандес. “У обоих пациентов появилось частичное восприятие мира. Это не полноценное зрение, но они могут видеть линии, даже некоторые буквы. В нашей лаборатории есть симулятор города и они там тренируются, ходят и даже бегают и не врезаются в предметы”, — говорит профессор.

Вторым этапом этого исследования должен стать чип новой модификации, его можно будет использовать на постоянной основе, а усовершенствованная программа будет не сто точек, а гораздо больше, чтобы картинка в мозгу была сложнее.

Именно этого второго этапа исследований ждет Влад. Он сознательно отказался от поездки в Испанию и получения цифрового зрения на полгода. Вместо этого вместе друг и волонтер организовал благотворительный фонд "Увидеть Победу" и все деньги, которые украинцы донатили на поездку и его реабилитацию в Испании, в это пять миллионов гривен, стали первым взносом фонда. Ребята хотят собрать больше средств чтобы готовую технологию впоследствии выкупить и сделать доступной оставшимся без глаз украинцам. "Нам нужно что-то сделать, чтобы эта технология была у украинцев, пока мы собирали деньги, к нам обратились 13 человек", — рассказывают ребята.

Видеть мозгом: для потерявших зрение военных будут “устанавливать” цифровые глаза

На разработку нового чипа может уйти до трех лет. Влад хочет из-за своей истории предоставить максимальную огласку этим исследованиям, возможно найдутся инвесторы, которые захотят ускорить разработку технологии. В мире людей, которые не видят 36 миллионов, а в Украине таких военных и гражданских, каждый день из-за боевых действий становится больше. Если технологию цифрового зрения удастся развить и впоследствии и выкупить право использования ее в Украине — для Влада — это будет личной победой. А победу Украины над Россией он мечтает увидеть, имея новое зрение.

Помочь фонду можно по реквизитам — "Увидеть победу" Номер счета 5375 4112 0143 8111

Читайте также:

28 первых и вторых блюд: для вегетарианцев и веганов на фронте представили специальный рацион

Авто съемочной группы ТСН попало под обстрел под Бахмутом: враг полчаса гонял по дороге, где ездят гражданские

Начинают привыкать к смерти, которая всегда рядом: херсонцы отказываются эвакуироваться, чтобы "город жил"