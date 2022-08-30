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"Видим движение — сразу реагируем": ВСУ взяли под огневой контроль все мосты в Херсонской области

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"Видим движение — сразу реагируем": ВСУ взяли под огневой контроль все мосты в Херсонской области

Фото: УНІАН

ВСУ взяли под огневой контроль все транспортные артерии российских оккупантов в Херсонской области.

Если украинские защитники замечают движение на любом мосте или переправе — сразу на это реагируют.

Об этом в эфире ТСН сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы держим под огневым контролем все транспортные артерии, которые враг мог бы даже гипотетически использовать для подтягивания резервов. Поэтому любое движение на этом направлении нами будет сразу прекращено", — сказала Гуменюк.

Напомним, на Херсонском направлении ВСУ за ночь ликвидировали до 80 российских оккупантов. Также украинские защитники уничтожили до 60-ти единиц военной техники россиян.

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