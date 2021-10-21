"Видим серьезное ухудшение ситуации": рассказала эпидемиолог, ждать ли украинцам локдауна на новогодние праздники

В Украине циркулирует более агрессивный штамм коронавируса.

На новогодне-рождественские праздники Украина, скорее всего, будет находиться в "красной" зоне карантина из-за ситуации с COVID-19.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

Она констатировала, что сейчас ситуация с коронавируса ухудшается и мы это видим в общей статистике.

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"Мы пока видим серьезное ухудшение ситуации. Поэтому, я думаю, что к новогодним праздникам это может не решиться. То есть, скорее всего, мы будем как раз в "красной" зоне на праздники", — высказалась эпидемиолог.

По ее словам, сейчас уже в октябре в Украине фиксируется значительная нагрузка на медицинскую систему, в частности, из-за нового штамма "Дельта". Он более контагиозный.

"Хотя, казалось бы, система здравоохранения должна была подготовиться ко второй волне, должно быть легче. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Ситуация сегодня ухудшается. Возможно, это связано с тем, что это более агрессивный штамм", — отметила Екатерина Сояк.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, Киев в ближайшие дни попадет в "красную" зону карантина.

Ранее врач-невролог Наталья Бобрик рассказала, что даже в молодом возрасте и при отсутствии сопутствующих заболеваний последствия в случае заражения COVID-19 могут быть фатальными. Например, бывают случаи рецидивирующего тромбоза сосудов. Пациентам в результате приходилось ампутировать конечности.

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