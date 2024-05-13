"Видит вокруг врагов": кем Путин заменил Шойгу и почему новый министр обороны РФ опасен

Путин готовится к затяжной войне – так о кадровых перестановках Кремля говорят аналитики Института изучения войны. Накануне российский диктатор сменил министра обороны, секретаря Совбеза и сделал ряд назначений в министерствах.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Что известно об отставке Шойгу

Диктатор Путин решил, что Сергей Шойгу, который провел на почти 12 лет, должен уйти. Впрочем, новое кресло для него находят быстро - назначают секретарем Совета нацбезопасности страны-агрессора.

Шойгу остался важным и лояльным подчиненным, а иногда и козлом отпущения, и Путину, вероятно, выгодно сохранить лидерство и опыт Шойгу на определенной официальной должности.

Шойгу

Замена российского министра обороны в разгар войны с Украиной - по словам экспертов, может свидетельствовать о желании Путина изменить положение вещей в министерстве. Недавно там впервые за долгое время вспыхнул коррупционный скандал, и был арестован заместитель Шойгу Тимур Иванов.

Аналитики Института изучения войны указывают, что Путин может быть серьезно обеспокоен уровнем коррупции и нецелевого использования средств в российском минобороны.

Что известно о новом министре обороны РФ

Впрочем, красноречивее о новой политике страны-агрессора свидетельствует именно кандидатура нового министра. Ведомство возглавит гражданский госслужащий - бывший вице-премьер и экономист Андрей Белоусов. Российские СМИ характеризуют его как государственника, который видит "врагов вокруг России".

Белоусов

Белоусов известен жесткими взглядами - он выступает за расширенную государственную роль в экономике и ее жесткое регулирование. А еще он уже дважды - в 2018-м и 2021-м - пытался изъять у бизнеса деньги для того же государства.

Само назначение экономиста на должность министра обороны, когда Россия переводит экономику на военные рельсы, может свидетельствовать о подготовке к затяжной войне. Эти перестановки на высоком уровне после президентских выборов в России убедительно свидетельствуют о том, что Путин делает значительные шаги по мобилизации российской экономики и оборонно-промышленной базы для поддержки длительной войны в Украине и, возможно, подготовки к будущей конфронтации с НАТО.

Какой пост займет Патрушев

Главной интригой остается судьба российского чиновника, которого считают вторым после Путина - фактического главы всех российских разведок Николая Патрушева. На его должность секретаря Совета безопасности назначили Шойгу. А в документах указали, будто уволен Патрушев - "в связи с переходом на другую работу". Какую именно - раскрыть в Кремле обещают через несколько дней. В институте изучения войны отмечают - учитывая важность Патрушева для стабильности путинского режима, должность, на которую назначат чиновника, или которую для него создадут - даст больше информации о намерениях страны-агрессора.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 за 13 мая 2024 года | Новости Украины

Напомним, на оккупированной части Украины взорвали авто российского депутата.

Читайте также: