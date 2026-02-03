Свет отрезали за долги в -25: как украинские пенсионеры рискуют замерзнуть в морозы

Почему в Украине отключают свет тем, кто не может за него заплатить / © ТСН.ua

Недавно украинцев возмутила история 73-летнего Анатолия Семяновского, живущего в квартире на Троещине. Из-за долгов за коммунальные услуги ему отключили электроэнергию. Пенсия мужчины составляет всего 4 128 гривен, а общая задолженность превысила 100 тысяч.

Сейчас немало одиноких пенсионеров оказались в затруднительном положении, особенно в Киеве. Из-за похолодания и порыва труб люди в столице, в те несколько часов в сутки, пытаются нагреть дома с помощью электрообогревателей. Это добавляет значительный плюс в платежках. В то же время, после отмены моратория государство разрешило отключение электроэнергии за долги, но нет четких механизмов, которые автоматически защищали бы уязвимые категории населения в ситуациях, которые могут представлять угрозу жизни. Таким образом, в морозы -25 украинские пенсионеры могут остаться без электричества, и если это последний способ обогреть квартиру из-за аварий — без тепла.

Детальнее об этом выяснял ТСН.ua.

Пенсионер замерзал в Киеве: его спасли люди

ТСН. ua как раз сегодня огласил возмутительной истории из Деснянского района Киева (Троещина), где замерзал 73-летний пенсионер без должного внимания к ситуации и помощи со стороны местных властей.

Анатолий всю жизнь работал водителем грузовика — большую часть жизни провел за рулем, перевозил грузы, помогал другим. Но в последние годы для него стали особенно тяжелыми: болезни ограничили его подвижность, а после потери жены и детей он остался один.

Свет в его доме на Троещине исчез не после массированного русского обстрела. Его отключили из-за долгов, несмотря на то, что в доме электроплита, а сам мужчина — маломобильный пенсионер. Общая сумма задолженности превысила 100 тысяч гривен, это и свет, и тепло и другие коммунальные услуги. Пенсия мужчины — всего 4 тысячи 128 гривен.

После огласки редакция ТСН открыла сбор средств. Меньше чем за сутки украинцы собрали более 218 тысяч гривен. Долги были погашены, для Анатолия закупили теплую одежду, продукты, бытовую технику и самое необходимое для жизни. Несмотря на это, мужчине до сих пор нужна помощь с оформлением субсидии, лечением и восстановлением окна, поврежденного при обстреле.

Тем не менее, это не снимает вопрос: имели ли право отрезать свет во время военного положения, когда это единственный источник, где пенсионер мог себе приготовить еду.

Отмена моратория на отключение электричества

С начала полномасштабного вторжения в Украину ввели мораторий на отключение электроэнергии за долги.

В 2024 году этот мораторий был отменен для большинства граждан. В настоящее время он действует для граждан, проживающих в зоне активных боевых действий, на временно оккупированных территориях, а также в отношении жилья, поврежденного или уничтоженного в результате боевых действий и непригодного для проживания. Однако, что жилье разрушено, необходимо документально подтвердить, а это создает дополнительные трудности для маломобильных слоев или пожилых людей.

Могут ли отключить свет за долги: официальная позиция

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко уверял, что поставщик услуг не заинтересован в том, что отключать потребителя и терять клиента. Однако объяснял, что поставщик не решает, отключать ли кого-то или нет. Критерии определены правилами рынка электроэнергии.

«Отключения происходят только и исключительно тех потребителей, которые, несмотря на все способы оповещения, все звонки, бумажные и другие уведомления игнорируют проблему и отказываются погашать долг», — отметил он.

Представительница одной из областных энергоснабжающих компаний в разговоре с ТСН.ua признает: пенсионеров также могут отключить от света за долги, ведь указания, что этого нельзя делать, нет. По ее словам, областные энергоснабжающие компании передают данные о должниках на облэнерго, а те, в свою очередь, после предупреждения за 10 дней, если долг превышает три месяца, отключают должникам электричество.

Однако наша собеседница объясняет, что ни энергоснабжающие компании, ни облэнерго, не владеют данными о социальном положении своих клиентов, являются ли они одинокими, и какой уровень дохода имеют.

Гендиректор YASNO напомнил, что если для оплаты у человека нет средств, то есть возможность заключить график погашения задолженности. Представительница одной из областных энергоснабжающих компаний уточняет: такая возможность действительно есть, но пенсионеры очень часто о ней не знают.

Процедура отключения света имеет определенный алгоритм

Адвокат Ольга Брус в комментарии «УНИАН» расписала этот процесс:

организация-поставщик услуг по электроснабжению за 10 рабочих дней должна сообщить должнику, что будет отключение от сети;

в письменном предупреждении они указывают причину отключения электроснабжения — например, в нем обязательно должны быть указаны периоды, за которые у лица есть долг и его сумма;

в сообщении должна быть указана дата запланированного отключения от сети.

Потребитель за это время может либо уплатить задолженность, либо реструктуризировать долг, либо, возможно, обжаловать его в суде в случае неправильного начисления.

Если вопрос о долге не был урегулирован, к должнику приезжают представители поставщика услуг и отсоединяют его жилье от общей сети или отключение происходит автоматически (все зависит от конкретных технических возможностей). Личное присутствие потребителя при отключении не обязательно.

Отключение света в лютые морозы

Заметим, что теплоснабжение в Украине не может быть отключено во время отопительного сезона, даже при наличии долгов. Однако здесь не учтен другой критически важный аспект — сейчас во время коммунального коллапса в Киеве, Харькове и многих других городах электричество иногда остается единственным способом отапливать квартиру в многоэтажках.

Механизмов, которые автоматически защищали уязвимые категории населения в ситуациях, которые могут представлять угрозу жизни, до сих пор нет. И мы можем видеть шаги, которые можно назвать антигуманными, — отключать свет в рекордные для страны морозы, людям для которых он жизненно необходим.

Из-за какой суммы украинцам могут отключить электроэнергию

К отключению электроэнергии может привести даже задолженность 3000 гривен, которая «стареет» более двух месяцев. Например, если вы пропустили платежи за ноябрь и декабрь, а сумма превысила этот предел, поставщик имеет право инициировать отключение.

Экс-глава Минэнерго Светлана Гринчук ранее объясняла, что на сегодняшний день в украинском законодательстве не определена сумма задолженности, по которой будут производить отключение услуг.

По ее мнению, вероятно, поставщики не будут отключать свет тем украинцам, чей долг за электроснабжение ниже половины прожиточного минимума, который составляет 1514 гривен.

«Согласно рыночным условиям, повторное подключение (после отключения, — ред.) происходит за счет потребителя. Если эта сумма меньше половины прожиточного минимума, то есть 1514 гривен, тогда компания, оказывающая услугу, оплачивает также и подключение. Поэтому логично, что компании не будут отключать, вероятно, свет тем потребителям, у кого эта сумма задолженности меньше», — отмечала Гринчук.

Какова процедура восстановления электропитания?

Для восстановления электропитания, отключенного за задолженность, потребителю необходимо уплатить сумму задолженности в полном размере или, в случае отсутствия средств, обратиться к электропоставщику (с предоставлением соответствующего обоснования) по заключению договора о реструктуризации задолженности и обеспечить выполнение условий настоящего договора.

Также нужно оплатить работы по повторному подключению (эта сумма колеблется в пределах тысячи гривен в зависимости от региона).

После осуществления соответствующих мер восстановления электропитания электроустановок потребителя осуществляется в течение 3 рабочих дней в городах и 5 рабочих дней в сельской местности.

Долги украинцев за коммуналку: суммы шокируют

«794 604 активных долга за коммунальные услуги насчитывается в Украине по состоянию на начало ноября 2025 года. Несмотря на активный статус, большинство этих производств фактически зашли в тупик: 60% дел, то есть более 476 тысяч, уже завершены без реального взыскания», — говорится в сообщении Опендатабот.

© Опендатабот

В 40% случаев украинцы в 2025 году задолжали за теплоснабжение. На втором месте водоснабжение (18%), далее газоснабжение (15%) и жилищное обслуживание (10%). В конце концов, на электроэнергию приходится не так уж много — всего 6%.

В то же время каждый четвертый долг приходится на пенсионеров.

© Опендатабот

«Антирекорд принадлежит 71-летней пенсионерке из Николаевской области, против которой только за этот год открыли 28 производств за долги за электроэнергию. Все они были завершены из-за невозможности взыскания», — сообщает «Опендатабот».

По состоянию на второй квартал 2025 года долг украинцев за оплату ЖКХ составил 106,6 млрд грн.

Кого из пенсионеров могут освободить от оплаты коммунальных услуг

Ранее мы писали, что получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг могут пенсионеры, которые всю трудовую жизнь проработали в сельской местности и продолжают проживать там.

Кроме проживания в селе, они должны:

иметь стаж не менее 3 лет по одной из социально важных специальностей: учитель, врач, фармацевт, работник дома культуры, музея, библиотеки, клуба, специалист по защите растений и т.п.;

занимать соответствующую должность на момент ухода на пенсию;

иметь средний доход семьи не выше 4240 гривен на каждого члена семьи.

То есть, если пенсионер получает пенсию до 4,2 тыс. грн, проживает в селе и имеет стаж работы в сфере медицины, образования и культуры, он может оформить льготу и не платить за коммуналку.

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2026 года в Украине зарегистрировано 10,2 млн. пенсионеров, из которых 2,8 млн. работают.

Средний размер пенсии составляет почти 6,5 тысячи гривен, а у работающих пенсионеров — чуть более 7 тысяч гривен.

Это означает, что более половины пенсионеров, получающих менее 5 тысяч гривен, фактически живут значительно ниже реального прожиточного минимума.

Для неработающих пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, размер минимальной пенсии по возрасту вообще составляет 2595 грн.

Размер пенсий в Украине является одним из самых низких показателей в Европе,

Ранее мы писали, что «львиную долю» пенсии украинцев постарше съедают коммунальные услуги. За газ, электроэнергию, воду, отопление приходится платить от 2 до 3 тыс. грн ежемесячно, и это без учета пиковых зимних начислений. Особо не спасают даже субсидии.