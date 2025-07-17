Відпочинок на морі в Україні 2025: де дозволено купатися та скільки коштує відпустка для двох

© ТСН

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Літо — у розпалі, і багато українців мріють про відпочинок на морі. Проте, в умовах повномасштабної війни, вибір безпечних місць для купання суттєво обмежений. Єдиним регіоном України, де офіційно дозволено морський відпочинок, залишається Одеська область.

ТСН.ua розповідає про те, де можна відпочити на морі влітку 2025 року та скільки це коштує.

Де можна відпочити в Одеській області

Відпочинок на морі в Одеській області дозволений на деяких пляжах з обов’язковим дотриманням заходів безпеки через воєнний стан.

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Чорноморськ

У Чорноморську у 2025 році офіційно дозволено купатися на Центральному міському пляжі. Цей пляж пройшов необхідні перевірки, зокрема щодо мінної небезпеки.

Чорноморськ / Фото: ЧІС

Як доїхати до Чорноморська

Прямого залізничного сполучення з Чорноморськом немає, оскільки місто не має залізничної станції. Розглянемо для прикладу варіанти проїзду до Чорноморська з Києва:

Автобус

Час у дорозі зазвичай займає від 7 до 8,5 годин. Ціни на квитки коливаються від 450 до 1200 грн в один бік, залежно від перевізника та комфорту автобуса.

Потяг до Одеси, потім автобус/маршрутка до Чорноморська

Вартість квитка на потяг Київ-Одеса залежить від типу вагона (плацкарт, купе, люкс, Інтерсіті) і може становити від 230 до 1000+ грн. Час у дорозі займає близько 7-9 годин.

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Від Одеського залізничного вокзалу або автостанції «Привоз» регулярно курсують маршрутки та автобуси до Чорноморська. Вартість проїзду становить близько 50-100 грн, час у дорозі — 30-60 хвилин.

Власне авто

Приблизна відстань від Києва до Чорноморська становить 500-520 км в один бік. Для розрахунку візьмемо середню витрату пального автомобіля — близько 8 літрів на 100 км. Середня ціна на бензин А-95 становить 57,50 грн/літр.

Чорноморськ на мапі / © Google Maps

Приблизний розрахунок вартості пального:

На 100 км: 8 л * 57,50 грн/л = 460 грн

В один бік (500 км): 5 * 460 грн = 2300 грн

В обидва боки (1000 км): 2 * 2300 грн = 4600 грн

Тож вартість проїзду з Києва до Чорноморська становить від 450 до 2300 грн в один бік — залежно від обраного варіанту транспорту.

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Де зупинитися переночувати в Чорноморську

У Чорноморську є декілька варіантів для проживання: готелі, міні-готелі, гостьові будинки, також можна орендувати житло в приватному секторі.

Наприклад, найдешевший варіант на сайті Booking.com коштує 1 500 грн за номер економ-класу для двох зі спільною ванною кімнатою на одну ніч. За таку ж суму у Чорноморську можна орендувати апартаменти неподалік від пляжу — із свіжим ремонтом, власною ванною та кухнею.

Напівлюкс з терасою у тризірковому готелі в Чорноморську коштує 2 400 грн за ніч для двох. Дворівнева квартира для п’ятьох гостей за 750 метрів від пляжу обійдеться в 4 400 грн.

Найдорожчий варіант, доступний для бронювання на сайті, коштує 6 500 грн за ніч. За таку суму можна орендувати апартаменти з видом на море і двома спальнями.

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Бюджетні варіанти у приватному секторі можуть коштувати від 300-500 грн з особи на добу. Таке житло можна шукати на місці або на сайті OLX.ua. Втім варто бути обережними, щоб не натрапити на шахраїв в інтернеті.

Харчування в Чорноморську

Зекономити на харчуванні під час відпочинку можна, готуючи їжу самостійно. Втім це можливо лише в разі, якщо ви орендуєте житло з кухнею.

Їсти в місцевих кафе коштуватиме 800-1000 грн на особу на день. У такому разі, на два дні для двох у бюджеті варто закласти близько 3 600 грн на харчування. А також додати невеликі витрати на морозиво, напої, сувеніри, лежаки на пляжі тощо.

Скільки коштує відпочити в Чорноморську

Загальна середня вартість відпочинку в Чорноморську для двох на вихідні: 3200 грн (транспорт) + 1800 грн (проживання) + 3600 грн (харчування) = 8 600 грн.

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Втім цей розрахунок є орієнтовним. Вартість може відрізнятися залежно від транспорту, готелю, харчування та інших витрат. Наприклад, зекономити можна, якщо доїхати до Чорноморська автобусом або потягом у плацкарті. Також можна зекономити на харчуванні, якщо готувати самостійно.

Приморське (Ізмаїльський район)

У Приморську дозволена для купання одна ділянка пляжу протяжністю 600 метрів (по 300 м у кожен бік від центральної алеї).

Це менш популярний варіант для відпочинку, аніж Чорноморськ та Одеса. Втім, тут менше туристів та дешевші ціни. У Приморському можна добре зекономити на проживанні та харчуванні. Втім варто врахувати, що їхати сюди значно далі.

Приморське / Фото: База Сонячна

Як доїхати до Приморського

Приморське розташоване трохи далі від Одеси. Прямого залізничного сполучення з селом також немає. Доїхати до Приморського з Києва можна прямим автобусом; потягом, а потім автобусом чи маршруткою; власним автомобілем.

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Прямий автобус

Перевізники пропонують автобусні рейси з Києва до Приморського (або до Вилкового/Кілії з пересадкою на місцевий транспорт). Час у дорозі досить тривалий — від 12 до 14 годин. Ціни на квитки коливаються від 650 до 1 500 грн в один бік.

Потяг до Одеси потім автобус/маршрутка

Вартість квитка на потяг Київ-Одеса залежить від типу вагона (плацкарт, купе, люкс) і може становити від 220 до 1300 грн. Час у дорозі — близько 8-9 годин.

Від Одеси до Приморського можна дістатися автобусом або маршруткою. Час у дорозі займає близько 3-4 годин, вартість проїзду — від 150 до 300 грн.

Власне авто

Приблизна відстань від Києва до Приморського становить близько 650-700 км в один бік. Це значно далі, ніж до Чорноморська.

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© Google Maps

Приблизний розрахунок вартості пального (бензин А-95):

На 100 км: 8 л * 57,50 грн/л = 460 грн

В один бік (650 км): 6.5 * 460 грн = 2990 грн

В обидва боки (1300 км): 2 * 2990 грн = 5980 грн

Де зупинитися переночувати у Приморському

У Приморському є бази відпочинку, готелі та приватний сектор. На Booking.com наразі доступні два варіанти житла.

Двомісний номер із власною ванною кімнатою коштує 1 500 грн для двох дорослих за ніч. Стандартний тримісний номер на базі відпочинку — 1 800 грн.

Номери у приватному секторі можна знайти від 300 грн з особи на добу.

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Одеса

В обласному центрі відкрито для купання понад два десятки пляжів, однак після необхідних перевірок можуть бути відкриті додаткові локації.

Так, в Одесі функціонують пляжі:

«Ітака»

«Буфет» на Малому Фонтані

«Гранд Петтін»

«Куба»

«Калетон»

«Сігал Біч»

«Паблік»

«Андерхілл»

«Ліберті»

«Ібіца»

«Варадеро»

«Кораблик»

«Ківі»

«Кокос»

«Кокос-Курортний»

5 ділянок «Соло Біч»

«Ланжерон»

Дві зони між траверсами №14 і №15 пляжу «Золотий берег» муніципальний пляж для людей з інвалідністю на 11 станції Великого Фонтану

Муніципальні пляжі «Чайка» та «Курортний»

Інклюзивний пляж «Безмеж»

Раніше ми вже детально розповідали, скільки коштуватиме відпочити вдвох в Одесі на вихідних — враховуючи проїзд, проживання, харчування та розваги.

Пляж в Одесі / © ТСН

Затока

Пляжі в Затоці залишаються закритими для купання та відвідування до скасування воєнного стану. Однак багато хто ризикує купатися, попри заборону.

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На сайті Booking.com заброньовано 80% варіантів житла на місяць вперед. Ціни стартують від 750 грн за ніч для двох у номері зі спільним туалетом.

Затока на мапі / © Google Maps

Люкс з балконом у готелі за 200 метрів від пляжу коштує від 1 200 грн. Апартаменти зі спільною ванною кімнатою та басейном можна орендувати за 1 350 грн.

Найдорожчий доступний для бронювання варіант — апартаменти з кухнею і видом на озеро. За одну ніч для двох дорослих він коштуватиме 5 500 грн. Люкс у готелі із видом на море — 5 400 грн.

Номери у приватному секторі в Затоці коштують від 300 грн з особи за ніч.

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Важливі правила безпеки

Усі відкриті пляжі пройшли ретельну перевірку на наявність мін та інших небезпечних предметів, а також облаштовані укриттями. Проте, під час відпочинку необхідно дотримуватися суворих правил:

Категорично заборонено перебувати на пляжах та купатися в морі під час повітряних тривог

Відпочинок на морі заборонено під час шторму (від двох балів) та у разі виявлення підозрілих предметів

У спекотну погоду люди все одно приходять на пляжі, які не пройшли перевірку. Деякі ризикують купатися, попри заборону.

Протягом 2022-2024 років, а також у 2025 році, надходили повідомлення про виявлення дрейфуючих або прибитих до берега мін. На жаль, були й трагічні випадки підривів.

Важливо пам’ятати, що відпочинок на пляжах, які не пройшли перевірку, створює постійні ризики, оскільки міни регулярно приносить до берегів.

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