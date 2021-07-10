Виды спорта для детей: какие секции лучше всего подойдут для мальчиков и девочек всех возрастов

Выбирая спорт для детей, стоит ориентироваться на их предпочтения и задатки.

Спорт для детей не менее важен, чем для взрослых. Поскольку именно в маленьком возрасте закладываются основы будущего здоровья. Именно поэтому к выбору вида спорта для детей родителям следует подойти с особой ответственностью, чтобы это занятие принесло максимальную пользу и для физического, и для психологического здоровья малыша.

Как правильно выбрать спорт для ребенка, с какого возраста и куда лучше отдать мальчика и девочку — читайте в материале ТСН.ua.

Темперамент ребенка и вид спорта

Чтобы ребенок получал пользу от занятий, стоит при выборе спортивной секции учитывать его задатки, характер и темперамент, советуют специалисты. "Часто родители это игнорируют. Ориентируясь на собственные взгляды, они забывают о своих чадах, а потом удивляются, почему интересные занятия вызывают у них негативные эмоции и вообще отбивают желание к спорту", — рассказывает ТСН.ua психолог Наталья Носаль. Она пояснила, какие занятия спортом подойдут сангвиникам, холерикам, флегматикам и меланхоликам.

Дети-сангвиники любознательные и общительные. Они не любят рутину, а потому быстро потеряют интерес к монотонным занятиям. Они легко вливаются в коллектив, а потому для них лучше подойдут командные и активные виды спорта: хоккей, футбол, баскетбол, фехтование, горнолыжный спорт, легкая атлетика.

Дети-холерики живые, енергичные и темпераментные. Поэтому эти качества лучше направить на физическое развитие, где бы они имели интенсивные занятия. Для них подойдут, в частности, футбол, волейбол, баскетбол, борьба, бокс, лыжный спорт, серфинг и тому подобное.

Дети-флегматики медленные, спокойные, но очень упрямые и настойчивые. Для них лучше всего подойдут секции, где важна быстрая реакция, — гольф, бильярд, гимнастика, шахматы, восточные единоборства, биатлон.

Дети-меланхолики очень тихие, задумчивые и послушны. Для них лучше всего подойдут неспешные занятия, которые требуют внимательности, а не активности. В частности, стрельба, конный спорт.

Здоровье и спорт

Перед тем, как выбрать спорт для детей, стоит проконсультироваться с врачом. "Разрешить или запретить ребенку заниматься определенным видом спорта, должен педиатр или семейный врач, учитывая состояние здоровья, возраста или хронические заболевания. Во время занятий часто бывают травмы или отдаленные последствия, которые могут появиться после окончания большого спорта. Родители это должны понимать в начале пути. Занятия физической культурой не имеют жестких ограничений, просто нужно правильно выбрать вид активности, который принесет наибольшую пользу именно вашему ребенку", — рассказала ТСН.ua педиатр Маргарита Кудлай.

Врач отмечает, что спорт и физическая культура — разные вещи. Цель первого — победа над соперниками. Второе — восстановление, укрепление и поддержание здоровья. Педиатр рассказывает о влиянии спортивных занятий на здоровье детей.

Во время плавания задействованы все группы мышц. Оно мало травмоопасное, а также положительно влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную систему. Плавание поможет укрепить мышцы спины, что будет способствовать развитию правильной осанки. Во время занятий танцами можно выбрать много разных направлений для осанки, разложения гибкости и баланса.

Если цель похудеть, то это должны быть активные виды спорта: плавание, футбол, танцы, бег, боевые искусства. Если, научиться работать в команде, больше времени проводить на свежем воздухе, то это футбол, волейбол, теннис или плотина.

"Главное — систематичность занятий и дозированность физической нагрузки, — говорит Маргарита Кудлай. — Малыш должен заниматься с удовольствием. Безусловно, бывает разное настроение, но если ребенок систематически отказывается идти на занятия, приходит в плохом настроении или раздражен, то стоит попробовать изменить вид активности. К слову, педиатр может подсказать, направить, но вряд ли запрещать заниматься определенным видом физической активности", — отметила врач.

Пол и спорт

В какой спорт отдать мальчика — этот вопрос часто задают себе родители, которые имеют сыновей. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит учитывать темперамент ребенка, возраст и физические задатки.

Лучше всего для активных мальчиков подойдут командные виды спорта, такие как футбол, баскетбол, хоккей, волейбол. Невысоким детям с аскетическим телосложением — гребля, велоспорт, лыжи, шахматы и так далее. Мальчики с ярко выраженным массивным скелетом хорошо проявят себя там, где необходима физическая сила: борьба, альпинизм, тяжелая атлетика.

Выбирая, в какой спорт отдать девочку, надо также руководствоваться ее увлечениями, темпераментом, возрастом и состоянием здоровья.

Если родители хотят, чтобы их дочь развивала гибкость, грацию или скорректировала фигуру, то выбрать стоит художественную гимнастику, фигурное катание, танцы, теннис. Для худощавых девочек подойдут балет, легкая атлетика, плавание. Если дети склонны к полноте, то им нужны регулярные физические нагрузки: гребля, велоспорт, плавание, дзюдо, йога, плавание.

Возраст и спорт

С какого возраста отдать ребенка в секцию, родители решают самостоятельно. Идеальный возраст, говорят психологи, от трех лет. Обычно, ранее в секции не принимают. Для самых маленьких занятия должны быть в виде игры и длиться до 30 минут не более двух дней в неделю. С возрастом продолжительность увеличивается и в пять лет может достичь трех раз в неделю продолжительностью до двух часов.

3-5 лет

Возраст от трех лет идеален для развития координации и гибкости у детей. Поскольку они еще малы, то лучше заниматься под наблюдением тренера. Девочки могут можно начать знакомство со спортом с аэробики, художественной гимнастики, танцев, акробатики, плавания. Мальчики — с футбола, тенниса, хоккея.

5-7 лет

Школьный возраст — именно то время, когда у большинства родителей возникает вопрос: куда отдать ребенка в семь лет. Ведь важно умело совмещать учебу и спорт. Выбор для детей школьного возраста велик. Они полноценно могут заниматься в спортивных секциях, потому что могут принимать критику тренера и выполнять команды.

Чтобы в будущих школьников и учеников развивалась коммуникация, выносливость и закалка, важная во время учебы, для ребят хорошо подойдут групповые занятия, а также дзюдо, тхэквондо, единоборства, легкая атлетика. Для девочек — это также хороший возраст еще и для гимнастики и восточных танцев.

7-9 лет

В этом возрасте у детей хорошо развивается ловкость,, быстрая реакция и координация. Поэтому можно заниматься настольным теннисом, гольфом, конным спортом или фехтованием. Для девочек прекрасно подойдет артистическое плавание и легкая атлетика. Для мальчиков — пятиборье или тяжелая атлетика.

10-12 лет

У детей начинает лучше развиваться физическая нагрузка и выносливость. Лучшие виды спорта для детей 10 лет и старше — это, в частности, лыжи, сноуборд, боевые искусства, велоспорт, водное поло, стрельба, триатлон, скалолазание. Для девушек и парней 10-12 лет также подойдут различные командные занятия, ведь социальное взаимодействие важно для них.

Родителям следует помнить, что любые виды спорта для детей полезны, потому что производят сильный характер, закаляют, делают более дисциплинированными и ответственными. Выбирая спорт для детей, стоит ориентироваться на их предпочтения и задатки. Именно тогда занятия принесет наибольшую пользу.

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