Виктор Хоренко: что известно о командующем Сил специальных операций ВСУ (фото)

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко больше года возглавляет Силы специальных операций. Ранее он уже работал в ССО, затем перешел в Главное управление разведки, где возглавлял спецподразделение. Однако снова вернулся в ССО.

В интервью ТСН Хоренко объяснил свои перемещения.

"Моя цель – работать с лучшими. В те времена это было довольно давно, почему я переходил из ССО в ГУР, потом в обратном направлении. Случилось так, что в то время у нас не было полноценных военных действий на нашей территории, и подразделения управление разведки выполняли задачи не только на территории нашей страны, они выполняли эти задачи и на других континентах, поэтому я переходил, потому что не хотел сидеть чего-то ждать, я хотел работать. Жизнь – это движение, и поэтому задача – это экстрим. Мне это нравилось и нравится до сих пор. Поэтому я переходил работать в подразделения, которые в то время работают по-боевому", – рассказал Хоренко.

По его словам, начиная с 2014 года подразделения ГУР и ССО неоднократно пересекались на линии боевого столкновения и много работали бок о бок. В определенный момент Хоренко вернулся туда, где начинал работать.

Глава ССО рассказал, что принимал прямое участие в операции в Кабуле, однако воздержался от деталей.

"Все, что происходило в ГУРе, пусть остается в ГУРе", – сказал Хоренко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Командующий, до сих пор остававшийся в тени. Первое интервью Генерала Хоренко

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