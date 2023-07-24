Дело одесского военкома: стало известно, когда Борисову будут выбирать меру пресечения

Стала известна дата избрания меры пресечения скандальному военному Борисову.
Одесскому военкому Евгению Борисову, которого 24 июля ДБР задержало в Киеве, вероятнее всего, будут избирать меру пресечения 25 июля в Печерском суде.
Об этом ТСН.ua сообщает источник в правоохранительных органах.
"Обвинение будет просить арест без права внесения залога", — уточнил наш собеседник.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о роскошной вилле и офисе в Испании семьи одесского военкома Евгения Борисова.
Кроме того, родной брат водителя одесского военкома выехал в Испанию как лицо с инвалидностью. По словам обнародовавшего расследование журналиста, парень, скорее всего, работает водителем матери военного комиссара. Сам Борисов все отрицает.
Все, что известно о скандальном одесском военкоме Евгении Борисове и кто его может "покрывать", собрал ТСН.ua.
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