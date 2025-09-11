Винницкий учитель, который убил двух учеников, рассказал, жалеет ли о содеянном

Полиция рассказала подробности страшного убийства в Шаргороде / © ТСН

Подозреваемый в жестоком убийстве двух учеников в Винницкой области, бывший 23-летний учитель Алексей П. на допросе сообщил правоохранителям, что сожалеет о содеянном.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили информированные источники в Нацполиции.

При этом правоохранители не исключают, что сегодня, после 14.30 показания подозреваемого могут измениться — именно сегодня в суде должно состояться избрание меры пресечения.

В то же время в полиции Винницкой области нам сообщили, что следователи сейчас прорабатывают все возможные версии, опрашивают свидетелей.

На уточняющий вопрос от ТСН.ua, имело ли место издевательство со стороны подростков над младшим братом учителя, пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская ответила следующее: «Никаких сообщений (об издевательствах — Ред.) в полицию не поступало. Аналогично прорабатывает (информацию о якобы издевательствах над младшим братом учителя — Ред.) и администрация школы».

При этом Зарина Маевская категорически опровергает слухи, которые появились в соцсетях о том, что младший брат учителя покончил жизнь самоубийством из-за буллинга.

«Эта информация не соответствует действительности. Парень жив и здоров. Эти сплетни еще больше травмируют эту семью!», — добавила она.

Напомним, в Шаргороде 10 сентября убили двух учеников лицея. Подозреваемым оказался — 23-летний бывший учитель заведения, в котором учились подростки.