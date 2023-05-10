Виноват по двум статьям: Трампа осудили за сексуальное насилие, на очереди еще 5 скандальных судов

Бывший президент США впервые юридически признан виновным в насильственных действиях сексуального характера. На скамье подсудимых оказался Дональд Трамп. Суд присяжных признал, что он домагался колумнестки известного издания, говорится в ТСН.

“Если вы посмотрите на последние миллион лет, то так оно в значительной степени и было. Не всегда, но в значительной степени так и было. К сожалению, к счастью" — это видео свидетельств Дональда Трампа по делу об изнасиловании. Экс-президент защищает свое давнее высказывание о том, что женщин можно хватать без разрешения. На судебное заседание политик лично не явился, прислал адвокатов.

Тогда как истица – колумнистка Элизабет Кэрролл – вынуждена перед заседанием проходить под прицелами камер и под оскорбительные крики поклонников Трампа. 79-летняя женщина решилась заговорить о том, что произошло в 90-х — завершившаяся изнасилованием встреча с Дональдом Трампом в одном из универмагов Нью-Йорка. Кэрролл говорит, к тому дню виделась с Трампом однажды, и в универмаге он ее узнал. «Он сказал: «Эй, ты и консультант». Я сказала: «Ты тот магнат по недвижимости», – вспоминает женщина.

Трамп попросил Кэролл зайти с ним в примерочную, где напал на нее. Политик все отрицает и утверждает, что Кэрролл не того типа нравящихся ему женщин. Это утверждение одним фото разбивает адвокат обвинения, она показывает Трампу фотографию с Кэрролл и еще несколькими людьми. Политик путает жертву со своей бывшей супругой, его исправляет адвокат.

В суде свидетельствуют и два близких друга Кэрролл и говорят, женщина рассказала им о насилии вскоре после того, как все произошло. Рассказать об изнасиловании публично колумнистка решилась лишь впоследствии и услышала обвинения во лжи. Трамп все возражал, а Кэрролл называл сумасшедшей. Женщина признается, что пошла в суд, потому что нападение стоило ей репутации, работы и личных отношений. “Я совсем не свожу политические счета. Я свожу личные счета, потому что он неоднократно называл меня лжецом, и это действительно подорвало мою репутацию. Я журналистка. Единственное, что мне нужно – это доверие моих читателей”, — добавляет она.

Выступают в суде и две другие женщины, обвиняющие Трампа в сексуальном насилии. Адвокат жертвы доказывает, что у политика есть определенный способ действий, связывающий все эти случаи — флирт в публичном месте, а затем неожиданное нападение.

В конце концов, суд признает Дональда Трампа виновным — как в сексуальном домогательстве, так и в клевете. Теперь политик должен оплатить истцу 5 миллионов долларов компенсации.

Это не единственное судебное дело против Трампа — расследований по нему по меньшей мере 5 — относительно нарушений на выборах, финансовых махинаций, подстрекательства к штурму Капитолия и ненадлежащего хранения секретных документов.

Несмотря на это, бывший президент собирается на выборы снова, в 2024 году он хочет стать кандидатом от Республиканской партии.

Читайте также:

Отец погибшего бойца решил помочь школе, где учился сын, и подарил оборудование на полмиллиона гривен

"Горят сраки, горит их техника": артиллеристы на Донетчине через минуты срывают наступления россиян

На прифронтовой Сумщине исчезают села из-за обстрелов с территории РФ: к "Градам" добавили авиабомбы