Виновата не только война: демограф объяснил, почему в Украине стремительно растут показатели смертности

Демограф Александр Гладун объяснил, почему в Украине резко увеличивается показатель смертности. Он отметил, что среди основных причин это война и коронавирус.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Демограф отметил, что в Украине сейчас действительно очень большой уровень смертности среди населения. Однако Александр Гладун отметил, что из-за боевых действий о точных цифрах пока рано говорить.

"В Украине третий год идет война, поэтому неудивительно, что уровень смертности увеличивается. Но этому предшествовало еще одно испытание, которое пережила Украина - коронавирус. В 2021 году на тысячу жителей коэффициент смертности составлял 18,5. Ковид очень сильно повлиял на эти показатели. Для сравнения, в 2019 году коэффициент смертности составлял 14,7, это - значительный рост. В предвоенном 2021 году коронавирус вышел на второе место, как причина смерти в Украине. А уже потом уровень смертности увеличила и обострила полномасштабная война", - рассказывает ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

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