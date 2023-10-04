Виновница кровавого ДТП Елена Зайцева отказалась освобождаться из тюрьмы: тюремщики назвали вероятную причину

Виновница одного из самых кровавых ДТП в истории современной Украины, харьковчанка Елена Зайцева, приговоренная к 10 годам тюрьмы, некоторое время назад в письменном виде отказалась от льготы, которая давала бы ей право на досрочное освобождение. Само событие, отказ, произошло несколько месяцев назад, но стало известно о нем сейчас, накануне 6-й годовщины трагического ДТП.

Напомним, само ДТП произошло 18 октября 2017 года. Тогда погибли 6 человек, еще несколько были госпитализированы. Зайцева получила 10 лет тюрьмы.

О факте письменного отказа в комментарии для ТСН.ua рассказал информированный источник в пенитенциарной системе Украины.

"В прошлом году для нее, Зайцевой, настало время, когда уже можно было рассуждать по поводу этой льготы. Но она письменно собственноручно написала заявление об отказе. То есть она отказалась от применения для нее льготы", — сообщил ТСН.ua собеседник.

По его словам, не исключено, что Зайцева поступила так потому, что часто уполномоченные лица и суды отказывают, когда заключенный впервые просит о досрочном освобождении. По мнению пенитенциариев, Зайцева может подождать еще какое-то время, не портить свою тюремную биографию отказом со стороны суда, а впоследствии, когда ее срок сократится еще больше, все же подать заявления о применении льготы. В таком случае у нее будет больше шансов на досрочное увольнение.

Елена Зайцева на суде / Фото: Фото Валентины Мудрык/ТСН

Более подробно о вероятной мотивации заключенных писать отказ относительно досрочного увольнения в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

"Если суд рассматривает его заявление и отказывает, то следующее рассмотрение – через определенный промежуток времени. Скорее всего, осужденная понимает, что сейчас его могут не освободить. Поэтому, чтобы не портить себе ситуацию отказом, пока делает так", — говорит Сергей. Старенький.

К этому он добавляет, что иногда заключенные пишут отказ о досрочном освобождении, имея целью доказывать свою невиновность.

"Признание вины – это обязательное условие для досрочного увольнения", — резюмировал Старенький.

111 гривен за сына

Как выяснил ТСН.ua, мать одного из погибших в том ДТП, Светлана Виниченко, как и в прошлые годы, получает от виновников ДТП мизерные суммы. Эти выплаты по 30-40 грн Светлана называет издевательством.

"Несколько месяцев деньги не приходили вообще, а вот на днях, 2 октября пришли 111 гривен", — рассказала нам Светлана.

К этому она добавляет, что сразу после ДТП с участием Зайцевой вся страна говорила об изменениях в законодательстве по правилам дорожного движения и наказании за их нарушения, но оказалось, что так ничего и не изменилось.

"У меня два месяца назад погиб кум. В его авто, на котором он ехал с семьей, влетел мотоцикл на скорости 170 км\г", — с грустью в голосе рассказала Светлана Виниченко.

К этому добавила, что сомневается в том, что после освобождение Елена Зайцева искренне раскается в произошедшем.

Елена Зайцева / Фото: Сайт города Харькова

ДТП с участием Зайцевой: что известно

Авария произошла вечером 18 октября 2017 года на оживленном перекрестке в центре Харькова. Автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя студентка Елена Зайцева, на большой скорости врезался в Volkswagen Touareg под руководством Геннадия Дронова. От удара Lexus несколько раз перевернулся и вылетел прямо в толпу стоявших на тротуаре пешеходов.

В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, еще шестеро попали в больницу. Через неделю, не приходя в сознание, в больнице скончалась шестая жертва – 20-летняя девушка. Одна из пострадавших – Жанна Власенко, находившаяся на 20-й неделе беременности. Она несколько недель провела в медикаментозном сне, но в итоге врачам удалось спасти жизнь и ей, и ребенку. Впоследствии суд вынес приговоры для Зайцевой и Дронова, приговорив их к 10 годам лишения свободы.

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