Виновник ДТП, после которого загорелась заправка, в больнице без сознания: полиция открыла против него дело

9 автомобилей выгорело, три человека в больнице — таковы последствия ДТП в Днепровском районе столицы. Водитель кабриолета на большой скорости врезался в колонку с горючим, на АЗС вспыхнул пожар. На заправке сейчас работники АЗС оценивают масштаб ущерба, говорится в ТСН.

Периметр окружили ограничительной лентой, внутрь никого не пускают. Здесь до сих пор висят в воздухе металлические пластины, которые могут в любой момент упасть на голову.

То, что видно сразу — пожар полностью уничтожил административное здание, где находились кафе, склады и касса. Пострадало наземное оборудование заправки. Известно о восьми сгоревших автомобилях, которые до сих пор стоят там, где и были вчера – у колонок с горючим. Их пока отсюда не забирают.

Огонь здесь бушевал на площади около полутора тысяч квадратных метров. К тушению привлекли шесть десятков спасателей и 15 единиц техники.

Столб густого черного дыма киевляне видели сразу в нескольких районах столицы. Впоследствии для водителей перекрыли Броварской проспект, ведь видимость была практически нулевая. “Я была в квартире. Слышу такой взрыв – три звука были мощными, я думала ракеты. Слышу, люди кричат "скорее в коридор, прилеты" и вижу дым такой повалил. Я быстрее окно закрываю, оно такое черное и с запахом», – рассказывает свидетельница.

Люди, которые в момент ДТП были в машинах и на кассе, вспоминают, что все произошло настолько быстро, что пришлось реагировать молниеносно. Некоторые спасались от едкого дыма собственной одеждой — сняв его с себя и прикрыв дыхательные пути. Кто-то выбивал окна, чтобы вылезти из автомобиля. “Взрыв, дым, у меня паника. Дверь открываю, у нас машина, я так поняла как-то заблокировалась от этого всего, я дверь не могу открыть. Дверь начала выбивать ногой, окно лобовое не получилось. Вышло выбить пассажирское”, — рассказывает пострадавшая.

Момент взрыва после тарана машиной колонки зафиксировали камеры наблюдения. Среди трех пострадавших – водитель авто 2002 года рождения, его 17-летний пассажир и 47-летний оператор АЗС. Все они имеют ожоги разной степени тяжести. Водитель до сих пор без сознания. В полиции говорят, что открыли производство по статье о нарушении ПДД.

До сих пор заявления о возмещении ущерба не были озвучены.

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